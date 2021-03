Haut commandement de la Gendarmerie : sale temps pour Ousmane Gnelloy, tapé par une fille d’Elhadj Biro

Ce fut une très longue soirée hier pour Ousmane Gnelloy Diallo qui se fait appeler “ministre de la défense nationale du président Alpha Condé sur Facebook”. Une fille de l’ancien président de l’Assemblée nationale nommée DK (Kadiatou Diallo) qui n’a visiblement pas digéré les injures contre son père Elhadj Boubacar Biro s’en est sévèrement prise au jeune Gnelloy, réputé pour ses attaques sur la toile.

Les faits. Rentrée d’Abidjan, DK décide aux environs de 14h heures de rallier Kaloum. Aux environs de 18h, la fille du doyen Biro arrive au Haut commandement de la Gendarmerie pour se plaindre contre Gnelloy.

DK…

Surprise ! Dans la salle d’attente, la fille reconnaît Gnelloy et lui demande si c’est bien lui Gnelloy. Le jeune lui répond par l”affirmatif et enlève sa bavette. La fille insiste : c’est bien toi qui a insulté mon père sur Facebook? Le temps pour le jeune de réagir, la fille envoie une baffe et prend sa chaussure pour le cogner, informe un témoin. Un gendarme s’interpose et réussit à éloigner la fille des lieux, dans les escaliers. Gnelloy sort avec une tête ensanglantée…

