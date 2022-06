Hawing, ministre EPU-A : « sortez-moi une seule fille qui se plaint d’attouchement… » lors des examens

Lors des examens nationaux, certaines candidates au baccalauréat unique session 2022 ont dénoncé ertaines pratiques notamment « l’attouchement » lors des fouilles corporelles.

Interrogé sur la question, le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation (MEPU-A), face à la de presse ce vendredi à l’INRAP, a condamné cette situation et appelé les victimes -s’il y en a- à briser le silence.

« Nous entendons sur les réseaux sociaux, mais nous ne voyons personne. Sortez-moi une seule fille qui se plaint d’attouchement, qu’elle sorte de son anonymat, elle n’a rien à craindre », assure-t-il.

Plus loin, Guillaume Hawing promet de traduire devant les tribunaux tous ceux ou toutes celles qui se rendront coupables de ces faits.

« Pour le moment, on n’ rien. Donc, on attend toujours de pied ferme. Si cela n’est pas une manipulation, Il s’agit d’identifier les personnes coupables ou même les personnes concernées. Nous connaissons tous les impliqués dans le déroulement des examens, que quelqu’un sorte et nous aide à identifier la personne coupable de ces attouchements dans les centres d’examen. Juste en portant plainte. Vous allez voir ce que nous allons faire », dit-il.

Par ailleurs, le ministre a rappelé que « le règlement des examens n’obéit pas à cela, c’est une chose que nous condamnons, mais pour l’heure on n’a aucune plainte, donc on attend de pied ferme »

Mariame Mayi Cissé