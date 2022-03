Hélas ! Les routes tuent à chaque fois, voire même banalement dans notre pays (Balla Moussa Konaté)

🔴Par Balla Moussa Konaté🔴Au regard de leurs modis opérandis, mon langage n’est pas excessif lorsque j’affirme de façon métaphorique que les accidents de la route ont parfois la gachette facile dans la circulation routière chez nous.

Sans évoquer des précédents fâcheux dans ce sens avant janvier 2022, des accidents létaux de plus en plus effrénés ont toujours la vie dure sur nos routes, malgré plusieurs démarches contre ces maux dans notre pays.

L’ un des cas récents de telles situations insupportables s’est produit le mercrédi 02 mars 2022 dans les bandes de 19h sur la RN2 Kissidougou – Gueckédou, juste avant la sous préfecture de Djèndè Millimou. En effet, un camion rémorque en provenance de Conakry direction Gueckédou avait subitement perdu son système de freinage occasionnant par la suite un grâve accident de la route, avec un bilan de six (6) morts dont un (1) bébé (fillette), trois (3) femmes et deux (2) hommes, tous écrasés sur deux motos qui se suivaient en direction de Kissidougou, après des présentations de condoléances au village Badala vers Gueckédou.

Dans l’analyse des circonstances qui ont conduit à ce fait malheureux, la panique du conducteur du camion rémorque qui a foncé en descendant dans le contre sens sur les occupants des deux motos roulant normalement et paisiblement vers Kissidougou, est la cause principale de ce drame. La problématique de la visite technique au plan national non seulement, mais aussi la négligence de tant autres précautions à prendre au niveau des engins roulants et des conducteurs avant chaque déplacement sont des facteurs qui ont occasionnés souvent, et cette fois-ci encore, à ce type d’évènement régrettable. L’autre implication fautive de second degré provenant des deux motos tient au fait qu’on pouvait éviter quatre morts de trop au niveau de ces petits engins, si elles n’étaient pas en situation de surcharge en passagers.

Faisons de la sécurité routière notre boussole contre les accidents de la route.

Face à ce défi dont nous avons tous l’obligation de sortir vainqueurs, l’Agence Guinéenne de la Sécurité Routière « AGUISER » a plus que jamais le rôle de faîtière à jouer dans l’écosystème de la sécurité routière en Guinée.

Ensemble, luttons efficacement et durablement contre.les accidents de la route.

Balla Moussa Konaté, ingénieur des ponts et chaussées