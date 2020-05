Heurts liés à la Covid-19 et à l’électricité : Cellou Dalein demande aux Guinéens d’agir pour le départ d’Alpha Condé

Les violences meurtrières enregistrées mardi dans les villes de Coyah, Dubréka et Kamsar ont mis le président de l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Cellou Dalein Diallo dans tous ses états. Sur sa page Facebook, il a pointé du doigt le président Alpha Condé, estimant que la seule solution à ces violences est son départ à la tête du pays.

“Décidément, rien ne peut arrêter la main meurtrière de Alpha Condé. Ni la pandémie, ni le mois saint de Ramadan, ni l’extrême pauvreté qui assaille son peuple, rien ne le retient. Il continue de faire arrêter, séquestrer et tuer, à bout portant et sans motif, ses compatriotes. Ce mardi, ce sont 7 citoyens dont 1 à Kamsar, 1 à Dubréka et 5 à Coyah qui sont tombés sous les balles des forces de l’ordre. Peuple de Guinée, seul le départ de Alpha Condé peut mettre un terme au carnage récurrent de tes enfants. Mobilisons nous en conséquence !”, a fait savoir l’opposant.

Ces manifestations se sont simultanément déroulées mais pour des raisons différentes. À Coyah et à Dubréka, les manifestants ont protesté contre l’érection de barrages pour isoler Conakry à cause du coronavirus. A Kamsar, les heurts visaient le manque d’électricité.