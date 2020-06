Homicide à Siguiri : une fille tue son copain dans un bar

C’est dans la nuit de dimanche à lundi 1er juin 2020 que le drame a eu lieu dans un bar dans la sous-préfecture de Bouré Kintinian. C’est une fille -qui serait une prostituée- du nom d’Angeline Camara, célibataire qui a poignardé son client à l’aide d’un couteau par crise de jalousie.

Interpellée, elle explique : « depuis que je suis arrivée à Siguiri ,je suis partie auprès de ma sœur à Sétiguiyah non loin de Kintinian. Dès notre première rencontre, il [son copain] m’avait dit qu’il va me marier, je lui ai dit donc de ne pas faire Kif-Kif (rapport sexuel à courte durée moyennant 30 mille gnf) , il m’a acceptée. Hier nuit, on est sortis ensemble dans le souci de prendre mon médicament. Il est parti faire Kif-Kif, à son arrivée, moi aussi je lui ai dit de me laisser en paix. Il m’a dit d’e lui remettre les objets qu’il avait achetés pour moi (slips, habits et autres). J’ai dit d’attendre le matin, il n’a pas accepté. C’est ainsi qu’il a pris mon cou, moi aussi j’ai pris le couteau. »

C’est après une opération chirurgicale à l’hôpital préfectoral de Siguiri que Jean Pierre Lamah, âgé de 37 ans a rendu l’âme.

Présentement, la situation est à la disposition du tribunal de première instance de Siguiri.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

