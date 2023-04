Hommage à Hadja Djènè Kaba : le service Com de l’ex-PM Kabiné Komara regrette « la mauvaise interprétation d’un passage… »

C’est avec regret que le service de communication de M. Kabiné Komara a suivi dans certains médias et réseaux sociaux, la mauvaise interprétation faite autour de l’extrait suivant de sa tribune sur » Hadja Djene Kaba Condé «

» Quand je l’ai rencontrée durant mon passage à Paris en juin dernier, elle m’a expliqué le contenu d’un message de son mari qui lui exprimait son regret de n’avoir pas pu lui consacrer toute l’attention qu’elle était en droit de recevoir de lui. Quelque part, elle en a ressenti un certain soulagement »

Pourquoi M. Kabiné KOMARA a fait ce témoignage ?

C’était pour démentir les calomnies qui commençaient à fuser selon lesquelles le décès de Hadja Djene Kaba Condé avait été causé par les soucis que lui aurait causés sa vie de ménage.

Au contraire, Kabiné Komara, en homme de paix et de réconciliation, a tenu par ce témoignage fort à propos, à balayer ces contre-vérités et par la même occasion grandir son mari et montrer que Hadja avait retrouvé une satisfaction bien méritée par l’acte salvateur dont son époux venait de la gratifier. Ainsi, tous les deux sortent grandis par ce témoignage qui honore le Président Alpha Condé et emporte la gratitude et le respect de la Belle-Famille.

SERVICE DE COMMUNICATION DE L’ANCIEN PREMIER MINISTRE KABINÉ KOMARA

—

Sékou kéita

Consultant en Stratégie de Communication Politique-Institutionnelle et des Médias.