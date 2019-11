Hommage à Miriam Makéba : la chanteuse brésilienne LUESDJ LUNA est à Conakry

Grosse tête d’affiche des artistes qui doivent animer le concert d’hommage à Miriam Makéba ancienne star de la musique africaine, l’artiste brésilienne Luesdj LUNA a atterri ce mercredi 6 novembre, à l’aéroport international Conakry-Gbessia aux environs de 23 heures.

Devant la presse, elle a annoncé sa joie de retrouver l’Afrique : « C’est une émotion pour moi de revenir en Afrique pour une deuxième fois. Mais, c’est la première fois que je vienne en Guinée. Pour moi, c’est un rêve qui se réalise de venir en Guinée » dit elle.

Annonçant que la chanteuse Miriam Makéba a été une référence pour elle, Luesdj LUNA a promis un concert ‘’fou’’ à travers la sonorité de la musique brésilienne. « Miriam Makeba est dans mon esprit, elle a chanté les musiques brésiliennes. Myriam Makeba n’a pas été seulement une simple chanteuse, elle a été une référence pour l’Afrique. Elle a lutté contre l’Apartheid et contre le racisme. Je suis là aujourd’hui pour montrer la musique brésilienne et faire un échange culturel entre le Brésil et la Guinée. Je veux montrer mon africanisme en Afrique parce que Baya, c’est une partie de l’Afrique », a-t-elle indiqué.

Miriam Makéba, décédée le 9 novembre 2008 à l’âge de 76 ans, est l’une des chanteuses africaines qui ont connu le succès en émerveillant plusieurs générations tant en Afrique qu’ailleurs. 11 ans après, la structure Solio Académie Association a voulu lui rendre un vibrant hommage à traves un concert les 8 et 9 novembre 2019 à Conakry.

Avant de quitter les micros, la chanteuse Luesdj LUNA qui partagera le podium avec d’autres artistes étrangers, a donné rendez-vous aux Guinéens à l’hôtel Kaloum et au boulevard Telli Diallo.

Mohamed Cissé