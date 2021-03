Hommage au Pr. Djibril Tamsir Niane: « il était un bon Guinéen…» (Bantama, ministre)

Le ministre d’État, ministre des Sports, Sanoussy Bantama Sow, présent à l’aéroport international de Conakry-Gbessia, pour réceptionner le corps de feu le Professeur Djibril Tamsir Niane, décédé le 8 mars dernier, a accordé une interview aux journalistes déployés sur place, ce lundi 15 mars 2021.

Cet ancien ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, retient du défunt, l’image d’un homme qui a aimé l’écriture et qui a aimé la Guinée. « Le Professeur Djibril Tamsir Niane était un bon Guinéen. Malgré son âge, il était à côté de tous les écrivains et à côté tous les jeunes écrivains, parce qu’il était membre de l’Association des écrivains de Guinée. Donc à toutes les activités, à tous les événements, il n’a cessé d’être présent, il n’a cessé de prodiguer des conseils. », a témoigné le ministre d’Etat en charge des Sports. « Je me souviens d’un homme qui a aimé l’écriture, qui a aimé la Guinée, qui a aimé transmettre sa connaissance. Vous savez, en Afrique, nous aimons souvent dire, si un vieillard meurt en Afrique c’est une bibliothèque qui brûle. Mais malheureusement pour lui, il avait réussi à réécrire ses connaissances, il a légué sa connaissance à la génération montante. », ajoutera Sanoussy Bantama Sow, ancien ministre de la Culture, qui dirige désormais le département des Sports.

Mamadou Yaya Barry