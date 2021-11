Hommage : Fodé Oussou Fofana se souvient de sa mère Hadja Aiba Kaké

Je suis triste

4 Novembre 2009 m- 4 Novembre 2021 , il y a déjà 12 ans tu nous a quittés.

La mort, sans pitié, n’épargne personne et sépare les êtres qui s’aiment sans réserve.

Chaque année, quand revient le jour de l’anniversaire de ta mort, mon coeur chavire et me ramène à mes plus beaux souvenirs d’enfant innocent, insoucieux sous ta couverture chaleureuse maternelle.

Tu as été pour moi la plus merveilleuse des mamans, un océan d’amour.

Que ton âme repose en paix ma maman d’amour fusionnel.

Ton fils inconsolable qui t’aime à jamais.

DR Fodé Oussou FOFANA