Homosexualité : ‘’tout musulman qui se livre à cette pratique sera maudit à jamais’’ (Elhadj Badrou)

L’arrestation des deux homosexuels le 18 août dernier, à Kankan par des soldats du Camp Soundiata Keita continue d’alimenter les débats en ce moment dans le pays, surtout chez les autorités religieuses.

Rencontré ce vendredi 30 août, le premier imam de la grande mosquée de Labé laisse entendre que tout musulman qui se livre à cette pratique sera maudit et châtier à jamais par Dieu, avant de demander les autorités du pays de tout faire pour interdire l’homosexualité en Guinée.

« L’arrestation des homosexuels à Kankan, c’est déplorable et c’est incroyable que cela soit possible dans un pays à majorité musulman surtout en Guinée et particulièrement à Kankan, une ville où la religion musulmane se pratique dans le respect de l’art. Vous n’êtes pas sans savoir que l’histoire nous a appris qu’un peuple a été châtier puis anéanti par Dieu suite à ces genres de pratique (les cités Sodome et Gomorrhe, peuple du prophète Lot ndlr). Ce que nous venons d’enregistrer à Kankan est le signe de ce châtiment, que Dieu nous en garde. On doit faire attention sur l’utilisation des réseaux sociaux par nos enfants. Certes, l’homosexualité est de nos jours autorisé dans plusieurs pays occidentaux, mais aucun pays musulmans n’a pour le moment autorisé cela, que Dieu nous épargne. On ne souhaite pas voir l’homosexualité gagné du terrain chez nous », réagit Elhadj Badrou Bah.

Poursuivant, il a demandé au gouvernement de prendre des dispositions draconiennes pour faire face à cette situation. « Nous demandons au gouvernement et les sages de prendre des dispositions pour faire face à cette situation. C’est honteux d’entendre que l’homosexualité se pratique dans notre pays. Quand un musulman se livre à ces genres de pratique, c’est fini pour lui, il sera maudit à jamais et puni sevèrement par Dieu. Ceux qui se livrent à cela doivent se repentir et implorer le pardon de Dieu. La loi doit être appliquée contre les adeptes de l’homosexualité puisqu’ils ne descendent pas du ciel…»

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83