Hon. Momo Camara à la reprise des AG du RPG AEC: « il faut partir au dialogue… »

Après un bon moment de trêve, ce samedi 12 novembre, le RPG Arc-en-ciel a repris ses assemblées générales hebdomadaires au siège du parti à Gbessia.

Cette assemblée présidée par l’honorable Momo Camara a commencé par des prières et bénédictions comme d’habitude. Deux points étaient à l’ordre du jour. Premièrement, le compte rendu de la rencontre entre le Premier ministre et le Quatuor. Deuxièmement, la sensibilisation des militants du parti. Après la lettre du contenu de la rencontre par l’honorable Zalikhatou Diallo, l’Honorable Momo Camara qui a eu l’honneur de présider cette assemblée a pris la parole. Il a expliqué ce qui a poussé le RPG Arc-en-ciel à s’associer aux autres partis politiques.

« Vous venez de suivre les résultats du dialogue. Certains ne voulaient pas qu’on aille au dialogue. Nous sommes partis au dialogue c’est pour transmettre vos messages, les messages du parti. Pour que les autres, face aux grands défis, qu’ils connaissent quelles sont nos positions, quelles sont nos compréhensions par rapport aux différents problèmes. Cette démarche a abouti à la rencontre avec le Premier ministre et le contenu vous a été livré. Et le contenu à ma façon de comprendre est satisfaisant. Est-ce qu’on doit partir au dialogue ? Ou bien ne pas partir au dialogue? Il faut partir au dialogue et expliquer aux autres pourquoi nous sommes partis au dialogue. Dans la recherche de solutions, vous savez le plus souvent ,on marche avec d’autres partis qui hier étaient nos opposants. Les gens ne comprennent pas pourquoi on marche aujourd’hui. Quelquefois ils s’attaquent au bureau politique national. Il faut qu’on comprenne pourquoi on marche avec ces partis. Notre position, la position de notre parti est le retour rapide à l’ordre constitutionnel. Les autres partis ils disent aussi le retour rapide à l’ordre constitutionnel. Or nous avons dit que l’union fait la force. Pourquoi ne pas marcher avec eux pour que nous puissions matérialiser l’assertion qui dit que l’union fait la force? Donc c’est pour cette raison, le RPG Arc-en-ciel marche avec l’ANAD,avec CORED, avec les autres, tous ceux qui ont cet objectif de retour rapide à l’ordre constitutionnel. Partant du fait que l’union fait la force, nous voudrions que vous expliquiez aux autres parce que nous ne sommes pas encore compris et ça nous fait souffrir. Nous n’allons pas avec eux, parce que nous avons scellé des alliances politiques. Nous sommes partis avec eux parce que face aux défis eux et nous, nous avons les mêmes objectifs. Nous voudrions que vous transmettiez ce message à tous ceux qui ne sont pas venus. Pourqu’ils nous comprennent. Pourquoi nous faisons telle ou telle chose?

Maintenant nous avons dit que dans cette démarche ici ce qui prévaut, nous voulons l’unité d’action. Comment s’appelle notre parti? Il s’appelle rassemblement du peuple. Mettre tout le monde ensemble et sans distinction.(…) Pour matérialiser cette idée de l’unité, chacun de vous, chacun de nous a sa part de contribution. […] », a-t-il évoqué.

Au cours de cette assemblée, les responsables du parti ont aussi appelé les militants à la mobilisation.

Christine Finda Kamano

622716906