Lamine Kamissoko au RPG : ‘’on ne doit plus accepter que des Guinéens meurent pour des causes inutiles’’

Le débat autour de la nouvelle constitution d’animer tous les débats. Ce samedi, 15 juin au siège du RPG Arc-en-ciel à Gbessia, l’honorable Mohamed Lamine Kamissoko qui a présidé la séance du jour a estimé que l’expression pour une nouvelle constitution passe par le référendum

« Si un leader de parti politique qui aspire obtenir le pouvoir, libre principe fondamental de la démocratie, qui va du respect de l’opinion de

L’autre, des opinions ont été émises, qui consistent après avoir fait votre propre analyse sur la situation actuelle de notre pays, qui vient de sortir d’une crise que tout le monde connaît, cette crise d’occasion exceptionnelle que tout le monde connaît a mis un organe exceptionnel pour mettre en place une constitution qui n’a pas été soumise à référendum. (…) Si c’est moi qui veut diriger la Guinée demain, je vais conformément aux principes de la démocratie et aux lois en vigueur. La démocratie dit, un phénomène de la nation qui est soumis à l’examen individuel et collectif, chacun est appelé à se prononcer dessus. Oui ou non ? Alors l’expression-là passe par un acte qu’on appelle le référendum. Moi je suis de la majorité présidentielle. Je mobilise l’ensemble des forces actives pour ma cause pour leur dire oui au référendum. Vous ne pouvez dire à vos militants, allez dire non à la nouvelle constitution. Moi je vais dire à mes militants, allez dire oui à la nouvelle constitution. Nous sommes une nation civilisée, une nation démocratique. (…) On ne doit plus accepter que des Guinéens meurent pour des causes inutiles », souligne-t-il devant une foule nombreuse acquise à la cause du pouvoir.

Maciré Camara