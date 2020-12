Hôpital de Kankan : bilan du service des urgences, 2409 accidentés, 17 décès hospitaliers

Traditionnellement, la fin d’année rime toujours avec le bilan dans les services publics. Après le commissariat spécial de la police routière qui a livré les statistiques des accidents de la circulation dans la matinée de ce jeudi 24 décembre 2020, c’est le service des urgences de l’hôpital régional de Kankan qui a donné son bilan annuel 2020. Au cours de cette année, il a enregistré 2409 cas accidentés, dont 2309 sur la voie publique.

« Au cours de l’année 2020, nous avons enregistré 4806 malades tout genre confondu. Maintenant les cas d’accident parmi ces 4806 dans le cadre de la violence corporelle, on a enregistré 230 cas, dont 81 femmes et 2 enfants. Pour les accidents sur la voie publique de la période allant du 1er janvier au 15 décembre 2020, on a enregistré 2309 cas d’accidents, dont 728 femmes. Les accidents de travail, nous avons 70 cas dont 26 femmes, les accidents à domicile nous avons enregistré 15 cas, dont 8 femmes et accident de jeux 29 cas, dont 5 femmes et 13 enfants, accident de noyade 2 cas. Maintenant nous avons faits un transfert inter-service de 777 cas qu’on n’a pas pu gérer ici parce que nous avons une capacité de 10 lits et on les a transférés dans les autres services. Les cas de décès hospitaliers, parmi ces accidentés nous avons enregistrés 17 cas de décès hospitaliers, dont 5 femmes et un dépôt de corps de 23 cas causés par l’accident, dont 4 femmes. Au total nous avons enregistré 2409 cas accidentés, dont 2309 sur la voie publique durant l’année 2020 », explique Mme Sambougna Camara, surveillante au service d’urgence de l’hôpital régional de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan