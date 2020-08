Hôpital Ignace Deen : le ministre Saïd Coulibaly au chevet de l’artiste Petit Seny d’Atlantic Mélodie

Conakry-Alsény Camara dit Petit Sény, membre fondateur du mythique orchestre guinéen Atlantic Mélodie, est malade et alité depuis quelques jours à l’hôpital national Ignace Deen. Ce samedi, 29 août 2020, un membre du gouvernement Kassory, s’y est rendu. Oumar Saïd Coulibaly, ministre en charge des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique, était porteur non seulement d’une assistance financière, mais aussi d’un message de réconfort du chef de l’Etat et du Premier ministre.

«La raison de notre venue aujourd’hui à l’hôpital national Ignace Deen est de rendre visite à un des pionniers de la culture guinéenne, en l’occurrence Petit Seny de l’orchestre Atlantic Mélodie, alité ici. Je suis venu lui rendre visite à lui et à sa famille au nom du Président de la République, le professeur Alpha Condé, au nom du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana et de l’ensemble des membres du gouvernement, pour venir apporter notre soutien à sa famille», a déclaré le ministre Coulibaly.

Prenant le temps d’échanger avec l’épouse de Seny Camara, le ministre a tenu à transmettre un message de réconfort du chef de l’État et du Premier ministre à la brave femme qui continue d’implorer la grâce divine pour un rétablissement de son époux.

Personnellement, dit le ministre, c’est émouvant de voir une personne qu’on a connue très très vivante dans cet état. «C’est une question qui préoccupe le président de la République, le gouvernement et l’ensemble des citoyens de ce pays parce que nous vivons dans une société où chacun se préoccupe énormément des cas sociaux des autres. Donc il est important pour nous, surtout nous membres du gouvernement, de venir porter un regard et aussi veiller à ce que ceux qui ont porté à un certain moment le flambeau de ce pays, ne soient pas abonnés. A des moments difficiles comme ça, il faut qu’ils sachent que le gouvernement est à leur coté, que le président de la République pense à eux. Et c’est la raison particulière de ma venue ici ce matin», a mentionné Oumar Saïd Coulibaly.

Une histoire de plus de 20 ans lie Pety Sény et Mama Aissata Sylla, trouvée au chevet du malade. «La visite du ministre nous réjouit à plus d’un titre. Je le remercie infiniment. Il a montré que mon mari n’est pas une personne inconnue, c’est l’un des premiers artistes du peuple de Guinée. Notre président, Alpha Condé, que Dieu lui donne longue vie, que Dieu veille sur lui. Quand vous voyez que des ministres posent des actes humains comme ça, c’est parce qu’il y a un bon président», se réjouit-elle.

Aux fans de Petit Sény et au peuple de Guinée tout entier, le ministre Coulibaly a demandé «de continuer à prier pour qu’il puisse recouvrer rapidement sa santé».

Thierno Amadou CAMARA