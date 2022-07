Hôpital National Donka : pourquoi les travailleurs rejettent la concession ?

Après l’annonce de la mise en place de la concession de l’hôpital Donka par les experts canadiens, la grande partie des 800 et quelques personnels et staffs de l’hôpital rejettent cette décision prise par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, à sa tête Mamadou Pèthè Diallo.

Cependant, de façon ferme, les médecins du centre hospitalier universitaire de Donka nous ont matérialisé leur désapprobation avec le contenu de ce statut de concession qui est d’ailleurs méconnu par ces derniers.

Chose qui a suscité la curiosité de notre rédaction à s’imprégner du contenu de cette documentation qui fait monter la tension entre les professionnels de la médecine et leur maison mère (ministère de la Santé).

Selon notre source, cette concession évoque quatre (4) aspects qui ne favorisent pas les conditions d’exercice des travailleurs évoluant depuis maintenant 07 ans. Qui sont entre autres :

Le salaire des experts

Au nombre de douze experts, ils percevront en gros 3.437.200 dollars par an, soit 23.800 dollars par mois pour chaque expert pour une durée de 5 années.

Pendant qu’en Guinée, aucun médecin avec une triple vocation ( social, soin et recherche). Secondo, il s’agit de l’expertise par rapport au pays. Selon notre source hospitalière, le personnel du CHU Donka dispose de suffisamment d’experts qui ont fait leur preuve sur le plan international et maintenant national en matière de soin, pharmacie et autres, à l’image de Dr Mohamed Cissé, dermatologue qui est d’ailleurs le Président Ouest Africain des Dermatologues, Dr Namory pour la Maternité, Dr Biro en chirurgie, Sékou Condé, ancien secrétaire général du ministère de la Santé(…).

A cela s’ajoute le contrat de concession, qui selon le statut parcouru par notre source, le concessionnaire trouve tous les moyens sur place (travailleurs, lieux, équipements..).

Finalement, la concession rompt le lien avec le côté social qui, de nos jours, est sous la gestion des Guinéens.

Cette personne nous explique que seul Donka reçoit et traite les cas d’urgence gratuitement, l’assistance des malades venus de l’extérieur sans assistance à l’indigénat.

Cette situation résume les risques et périls pour le peuple de Guinée. D’ailleurs, jusque-là, le personnel hospitalier du CHU Donka reste réticent.

Mariame Mayi Cissé