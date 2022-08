Hôpital national Donka : une date et une image…

L’hôpital national Donka ouvre ses portes ce mercredi, 17 août après des années de travaux de rénovation complète lancés sous Alpha Condé. L’établissement ultramoderne construit sous la première République sera inauguré par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya selon les organisateurs.

Équipé d’appareils de dernière génération, l’hôpital Donka, dont le mandat de gestion a été confié à un Groupe canadien en gestion hospitalière piloté par Netsen Group à travers un contrat de concession de cinq ans, va offrir aux Guinéens et autres citoyens du monde l’opportunité de se soigner à Conakry avec tout le confort possible.

L’humanisation et l’amélioration de la qualité des soins ; la digitalisation de toutes les fonctions de l’hôpital avec la mise en place du dossier patient électronique et la collecte des données en vue de la mise en place futur de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ; la réduction voire l’arrêt des évacuations sanitaires pour toutes les spécialités offertes par le CHU de Donka ; l’amélioration des conditions de vie et de travail des employés de l’hôpital sont entre autres points forts de la concession signée entre la Guinée et le Groupe canadien.