Hôpital régional de Kankan : ‘’j’ai trouvé le corps de ma femme à terre’’ (Souleymane 1 Camara)

Le mari de la femme enceinte morte à l’hôpital régional de Kankan vient de nous expliquer les circonstances de la mort de sa femme. Selon lui (caporal-chef Souleymane I Camara, conservateur de la nature en service à Kankan résident au quartier Bordeaux), sa femme était hospitalisée depuis le jour de la fête de ramadan 2021.

« Le jour de la fête, ma femme était malade, ils l’ont envoyé à l’hôpital. Après les premiers soins, on m’a fait savoir que ma femme était en menace d’avortement. Ils nous ont prescrit des produits et nous sommes allés les acheter. Le vendredi, on nous dit d’aller faire l’échographie, on a fait et l’échographie a prouvé qu’elle est en état de famille de deux mois trois semaines. Toujours, ils ont prescrit une ordonnance, j’ai payé les comprimés et ce sont ces comprimés qu’elle prenait jusqu’au samedi 15 mai 2021. Le samedi, moi-même, j’ai sollicité la reprise de l’échographie et à la suite, ils nous ont fait savoir que le fétiche n’est pas en activité, c’est –à-dire le fétiche est sans vie », explique l’époux de la défunte.

Poursuivant, il dira que la sage-femme du jour du nom de Fatou, après avoir compris que le fétiche est mort l’avait demandé une somme de 700 000 fg. Mais, affirme-t-il, son frère qui est aussi du corps (cardiologue) en service du même hôpital avait demandé une diminution. Chose que la sage-femme avait catégoriquement refusé. Son frère ira rencontrer le chef service de la maternité, Dr Souaré sans pour autant obtenir gain de cause. C’est ainsi dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 mai 2021, que la femme enceinte sera laissée à elle-même entre 23h et 4h.

« Elle s’est battue seule avec des douleurs jusqu’à la mort. Ce samedi, ils l’ont donné une injection à 19h et je suis revenu à la maison (en la laissant avec ma belle sœur). De 23h à 4h, personne ne s’est occupé de ma femme. Je suis allé trouver le corps de ma femme à terre, c’est un acte inhumain. Abandonner une femme enceinte qui souffre, c’est déplorable », ajoute-t-il.

La défunte du nom de Mariame Kandé était à son deuxième geste et laisse derrière elle un garçon. Aux dernières nouvelles, la famille de la victime prendra une décision sur les dispositions à prendre. C’est-à-dire si elle portera plainte ou pas en justice.

Amadou Oury Souaré, depuis Kankan