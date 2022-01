Hôpital Régional de Kankan : les nouveaux responsables prennent fonction

Après le décès de Dr Fodé Keita, ancien Directeur de l’hôpital régional de Kankan au mois de février 2020, ce centre hospitalier a désormais de nouveaux dirigeants. Ils ont pris fonction ce lundi 3 janvier 2022 en présence des autorités administrative et celles de la santé de Kankan, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Dr Faremba Camara et Dr Mamady Souaré, précédemment chef service d’ophtalmologie et de la maternité sont nommés respectivement dans les fonctions de Directeur général et de Directeur général adjoint de l’hôpital régional de Kankan. La passation de service s’est déroulée ce lundi 3 janvier 2022, dans l’enceinte dudit centre hospitalier. Devant ses pairs, le Directeur général entrant a promis d’honorer la confiance placée en lui.

« En portant votre choix sur ma modeste personne, vous avez fondé un grand espoir sur moi, l’espoir d’obtenir un résultat probant dans la prise en charge des malades au sein de l’hôpital régional de Kankan, et vous serez satisfaits. J’assumerai ma fonction avec respect des autres, enthousiasme, humilité et détermination. »

Pour sa part, le Directeur intérimaire sortant qui avait remplacé Dr Fodé Keita après son décès, n’a pas manqué d’éloge à l’endroit de ses collaborateurs. Dr Abdourahmane Djountou Diallo : « J’ai évolué avec le défunt directeur pendant 13 ans, après son décès, on m’a demandé d’assurer l’intérim. Chose que j’ai faite pendant 18 mois. Donc tout ce que j’ai fait, c’est grâce au compagnonnage de ces chefs de service qui sont autour de nous. Les deux cadres qui ont été choisis, je les ai côtoyés pendant 15 ans, je connais leur rigueur dans le travail. »

Cette cérémonie de passation a été présidé par le Directeur régional de la Santé (DRS) par intérim avec à ses cotés, le gouverneur de la région administrative de Kankan. A l’en croire, le choix porté sur ces promus serait consensuel. A noter que Dr Mamady Souaré, nommé Directeur général adjoint était absent de la cérémonie.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

