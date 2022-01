Hôpital régional de Kindia : cacophonie autour du poste de DGA

L’occupation du poste de Directeur Général Adjoint de l’hôpital régional de Kindia suscite une discorde au sein des parents médicaux de cette structure sanitaire.

Ce mercredi, 5 janvier 2022, certains mécontents de la procédure pour occuper le poste du DGA ont momentanément arrêté les activités pour manifester leur désaccord procédural.

Selon eux, certains médecins font le forcing pour devenir directeur général adjoint. Pourtant, selon les principes, c’est un ancien qui doit occuper ce poste.

C’est après une brève manifestation que le Directeur Régional de la Santé de Kindia s’est déplacé pour trouver solution à cette cacophonie qui divise le personnel de l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia.

Devant plusieurs parents médicaux, Dr Fakourou Dansoko a tenu un discours rassembleur permettant aux travailleurs de cette structure sanitaire de choisir quelqu’un qui pourra occuper l’unanimité, le poste de directeur général adjoint.

Après la réaction du DRS et quelques responsables de cette structure sanitaire, il a été demandé aux chefs services des départements de se retrouver afin de choisir le plus ancien ou le plus âgé habilité à occuper le poste du DGA.

Au moment où on mettait cette dépêche en ligne, les chefs des différents services étaient en entretien, en l’absence du DRS et la presse pour porter leur choix. Nous y reviendrons…

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

