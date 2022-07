Hôpital régional de Kindia: Charles Wright rend visite aux blessés des altercations de Madina-Oula 

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, accompagné des Avocats Généraux et d’autres membres du Parquet Général, a effectué une visite de terrain ce lundi 4 juin à Kindia, pour s’enquérir de l’état de santé des blessés lors de l’affrontement entre les citoyens de Madina Oula autour d’un domaine. Une situation malheureuse qui a conduit à date à l’interpellation de près d’une trentaine de personnes, nous apprend-on.

Arrivée dans la ville des agrumes sous une forte pluie, Alphonse Charles Wright s’est rendu au Tribunal de Première Instance de Kindia pour s’enquérir de l’état dans lequel ce parquet fonctionne. De là, le Procureur Général a fait un tour à l’hôpital régional Alpha Oumar Diallo où sont couchés 10 blessés dont certains par balle et d’autres par machettes, avant de se rendre chez le Premier Imam.

Après un tour dans les salles de soins et la morgue, le Directeur Général de l’hôpital Régional de Kindia, Dr Konaré Drissa Bina, est revenu sur les circonstances dans lesquelles ils ont reçu les victimes. « Nous avons reçu 10 blessés, dont une femme. Parmi les blessés, certains sont venus avec des contusions, c’est-à-dire des lésions au niveau du corps mais sans blessures par coups de poing. D’autres sont venus avec des blessures par balles. Le cas plus grave que nous avons et dont nous sollicitons le transfert vers Conakry c’est celui qui a reçu des projectiles dans l’œil. Entre-autres, il y en a qui ont reçu des coups de machettes au niveau du bras, certains des projectiles au niveau des fesses et d’autres au niveau des membres. Grâce à la prise en charge de l’équipe de la chirurgie, l’évolution est vraiment satisfaisante à tous les niveaux. Certains sont déjà sur le point d’être libérés afin de poursuivre la prise en charge de façon ambulatoire (…). D’autres sont aussi sont obligés d’aller à Conakry pour une meilleure prise en charge technique »,a-t-il expliqué.

Poursuivant, Dr Konaré d’ajouter ceci: « Depuis l’arrivée des patients, nous avons collaboré avec le procureur de la République et le préfet. La prise en charge est entièrement au niveau de l’hôpital quant aux médicaments, aux réactifs de laboratoire et l’implication du personnel.Et quand aux personnes qui ont perdu la vie, elles se trouvent jusqu’à présent dans les chambres froides. Les deux corps qui ont été reçus sont dans la chambre froide. Nous attendons les instructions des autorités judiciaires. Du coup de l’hôpital le travail a été fait, le rapport a été déposé au niveau du procureur de la République (…)Leur mort est due aux blessures par balles mais aussi il y a eu des contusions entre autres parce qu’il y a beaucoup de coups de poing, des hématomes au niveau du corps »

Au moment où nous mettons cet article en ligne, Alphonse Charles Wright, à la tête d’une forte délégation se rend à Madina-Oula où ont eu lieu les altercations, une sous-préfecture située à plus de 70 km de la ville de Kindia. Elhadj Sekhouna et le Procureur de la République de Kindia font partie de ladite délégation.

Mamadou Yaya Barry