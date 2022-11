Horaires de travail : Doumbouya recule !!!

Le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a décidé mardi de faire machine arrière dans le dossier des horaires de travail. 24 heures après la menace du mouvement syndical qui a rejeté avec force les 10 heures par jour.

Dans un décret publié dans la soirée de ce mardi 8 novembre 2022, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a modifié les horaires de début et de fin de travail pour le secteur public récemment fixés.

Ces horaires sont les suivants : du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 avec une pause d’une heure qui commence à 12h00 et prend fin à 13h00 ; le vendredi de 8h00 à 17h00 avec une pause de deux heures qui commence à 13h00 et prend fin à 15h00.

L’article 2 dudit décret stipule que « les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnels des pharmacies, dispensaires, services médicaux, établissements d’enseignement ainsi qu’aux personnels des magasins de vente ; aux personnels des services tels que la police, les douanes, les conservateurs de la nature, les gardes pénitentiaires, les ports et aéroports, les postes et télécommunications, l’information, les stations météorologiques qui ont des régimes spéciaux et resteront soumis à ces régimes. »

A noter que les différentes centrales syndicales réunies hier lundi à la bourse du travail ont, à travers une déclaration demandé au président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya de revoir son décret qui fixait les horaires de 8h à 18h.

Mediaguinee