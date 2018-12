Hôtellerie : l’imposant complexe « Hôtel le Macenta » de l’ancien ministre Lounsény Camara inauguré

Sous l’autorité du ministre d’Etat en charge du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Artisanat, Thierno Ousmane Diallo et le parrainage du ministre d’Etat à l’Environnement, des Eaux et Forêts, Oyé Guilavogui, le complexe hôtelier dénommé « Hôtel le Macenta », dans la commune urbaine de Macenta a été officiellement inauguré ce jeudi 27 décembre.

L’événement a regroupé plusieurs invités de marque dont l’ensemble des préfets de la région administrative de N’zérékoré, des cadres de plusieurs départements ministériels, des sages de Macenta et d’autres invités venus de la République du Liberia.

Œuvre de l’ancien ministre Lounsény Camara, « ce complexe hôtelier qui s’étend sur une superficie de 4738 m2 situé au quartier Zimodou comprend, selon l’ingénieur Cécé Antoine Bonamou, un hôtel de R+3 de 33 chambres et trois (3) suites pour une surface totale de 2 131, 70 m2 équipé d’un ascenseur de haute qualité. Un Night club en R+1 pour une superficie de 360m2 ; Un bâtiment multifonctionnel en R+1 pour une superficie de 800m2 ; Le tout fondé sur des semelles isolées à une profondeur de 2,50m suite aux résultats du sondage effectué par des services du laboratoire national des sols de Guinée. Une piscine moderne de 5 fois 12 soit 60m2 ; Une aire de jeux pour le basket-ball, volley-ball et tennis ; Une boutique d’exposition et de vente des produits de meilleure qualité ; Un parking de grande capacité intérieure extérieure de l’hôtel ; Deux groupes électrogènes de 50KVA et de 150KVA ; Un mûr de clôture de 440ml ».

Poursuivant, il dira que « tous ces travaux ont été étudiés par un bureau d’études SANTIA Architecture Guinée Conakry et mise en œuvre par l’entreprise Bonamou construction pour un délai contractuel de 18 mois… »

Dans son allocution de circonstance, le promoteur a remercié tous ceux qui l’ont accompagné dans la réalisation de cet édifice hôtelier dans sa préfecture natale. Il a en outre chargé les ministres présents à ladite cérémonie de transmettre au Président de la République, Professeur Alpha Condé toute sa reconnaissance.

« Transmettez au Président de la République que les suites de cet hôtel seront inaugurées par lui. Aucune personne ne sera logée dans ces suites tant qu’elles ne seront pas inaugurées par lui », dit Lounsény Camara. Ajoutant que

« c’était un défi pour les fils de Macenta que nous ayons un réceptif hôtelier capable de recevoir n’importe qui. Une ville ne se développe pas sans les visiteurs, sans les investisseurs et sans les personnes qui viennent séjourner parce qu’un seul client qui séjourne dans un hôtel même pour une nuit, il laisse au moins un million en manger, en hébergement, en promenade et en affaire (…). Ça nous faisait mal au cœur quand nos amis ministres, ambassadeurs et responsables d’ONG et autres quittaient Conakry nous demandaient où nous pouvons loger ? ». Il a aussi adressé ses vifs remerciements au ministre Oyé Guilavogui qui, selon lui, l’a encouragé dans la réalisation de cet hôtel.

Pour le ministre Oyé Guilavogui, c’est le cadre de vie qui vient d’être amélioré dans sa préfecture natale. « Nous avons beaucoup voyagé et nous avons visité beaucoup d’hôtels dans beaucoup de pays. Ce que j’ai vu ce soir dépasse tout commentaire. Lounsény Camara, il faut l’encourager et il faut surtout féliciter son génie créateur. Je suis fortement impressionné et étant natif de cette ville, je suis très heureux plus que n’importe qui aujourd’hui », a-t-il mentionné.

Au terme de la visite guidée, le ministre Thierno Ousmane a dit toute sa satisfaction en ces termes : « Je vais vous dire d’emblée que je suis impressionné. Quand mon frère Lounsény m’a invité, je ne m’attendais pas à avoir un établissement hôtelier aussi réussi. Je dis ça parce que ce nous venons de voir dépasse tous les commentaires. C’est vrai que c’est un hôtel qui est construit à l’intérieur du pays, mais qui n’a rien à envier à la plupart des hôtels de Conakry. Je suis franchement impressionné et dis bravo au promoteur, mon frère Lounsény Camara… »

Youssouf Keita, envoyé spécial à Macenta

+224 666 48 71 30