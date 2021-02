Hôtels : après Labé, KPC promet ce modèle à Kankan, N’zérékoré… et Kindia

Les grandes villes de Guinée auront sous peu des hôtels dignes du nom. Le magnat guinéen de l’immobilier Kerfalla Person Camara (KPC) a fait l’annonce hier à Garambé, une sous-préfecture située à 11 km de Labé-ville où il a fait la pose de la première pierre d’un hôtel 3 étoiles qui sera construit par Kakandé Immo.

A l’en croire, ce projet ambitieux concerne toutes les capitales des régions naturelles mais aussi les villes administratives.

« Je suis venu dans le cadre de la pose de la première pierre d’un hôtel trois étoiles à Labé, notamment dans la sous-préfecture de Garambé. C’est un investissement que je veux faire à Labé, à Kankan, à N’zérékoré et à Kindia, donc dans les quatre régions naturelles de notre pays. Ce, parce que j’ai constaté que nos villes à l’intérieur du pays ont besoin d’hôtels dignes de ce nom. Et c’est ce que nous allons mettre en place. Ça sera une chaîne d’hôtels qui va évoluer sur l’ensemble des villes des régions administratives de la Guinée notamment Mamou, Faranah et Boké », assure le richissime homme d’affaires devant les citoyens et autorités de Labé.

Le site où sera érigé l’hôtel 3 étoiles de Garambé

Maciré CAMARA