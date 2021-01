Huawei : les 10 lauréats guinéens du programme ‘’Seeds for the future’’ reçoivent des prix

La seconde édition du programme « Seeds for the future » de la société chinoise « Huawei » s’est clôturée ce mercredi, 13 janvier 2021, en Guinée par la remise des prix aux heureux gagnants. Au nombre de 10 jeunes étudiants, ces lauréats bénéficieront des stages.

Cette cérémonie de clôture s’est tenue dans les locaux d’un réceptif hôtelier de la place en présence du Directeur général adjoint chargé des relations publiques de la société Huawei, Cédric Yang qui avait à ses côtés des représentants du Ministère des Postes, des Télécommunications et de L’Economie Numérique, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et ceux de la Fondation Orange Guinée.

Dans son allocution de circonstance, il (Cédric Yang) n’a pas manqué de mots pour remercier tous leurs partenaires dont le gouvernement à travers des départements ministériels impliqués pour la réussite de cette seconde édition.

Selon lui, le programme « Seeds for the future » est un projet à responsabilité sociale d’entreprise chez Huawei Technologies. C’est un programme de sélection des jeunes étudiants du secteur des TIC à travers le monde pour un stage de perfectionnement.

« L’année passée, on a pu lancer la première édition et il y avait 100 étudiants qui ont participé. Cette année, vous avez fait mieux parce qu’il y a 200 étudiants qui ont bénéficié la formation. L’objectif de ce programme est de construire l’écosystème de talents TIC et ce n’est pas seulement un objectif pour le Huawei groupe, c’est aussi l’objectif de Huawei Guinée. De nos jours, Huawei Guinée emploie plus de 200 staffs en Guinée. Mais je peux vous dire que plus de 90% de ces staffs, sont des staffs locaux. Ce qui veut dire que nous encourageons toujours les talents TIC locaux. Raison pour laquelle nous avons lancé cette seconde édition pour encourager plus et pour former plus des talents locaux dans le secteur TIC », dira-t-il, avant de rassurer qu’avec leur partenaire Orange Guinée, des stages seront proposés à ces 10 lauréats.

De son côté, Adjibou Barry du Ministère des Postes, des Télécommunications et de L’Economie Numérique a, au nom de son ministre remercié les responsables de Huawei pour cette « belle » initiative en faveur des jeunes étudiants.

« A travers ce genre de programme, la société Huawei réitère son engagement à créer de la valeur pour les communautés dans lesquelles elle opère. Ce programme qui se veut ambitieux pour Huawei comme vous le savez, vise à développer les talents locaux en TIC, à améliorer le transfert des connaissances, à promouvoir une meilleure compréhension et un plus grand intérêt dans le secteur des télécommunications en Guinée. »

Au nom de ses collègues lauréats, Oumar Traoré a remercié la société Huawei. « Cette formation a répondu à nos attentes, enrichir nos connaissances et nous a permis de nouer de nouveaux contacts. Nous tenons à remercier l’entreprise Huawei, l’ensemble des formateurs et des partenaires locaux impliqués dans la formation. »

A noter que cette année, avec la coopération du Ministère des Postes, des Télécommunications et de L’Economie Numérique, du Ministère l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de la Fondation Orange Guinée, l’édition de « Seeds for the future » comportait 4 phases qui sont entre autres : Phase 1 : Sélection de 200 étudiants issus des institutions d’enseignement supérieurs(IES) guinéennes par les encadreurs de tout le pays en se basant sur leurs documents fournis selon les critères de sélection prédéfinis ; Phase 2 : sélection des 30 meilleurs étudiants par un concours préliminaire en ligne parmi les 200 étudiants; Phase 3 : formation des 30 étudiants pour une durée de dix jours (cinq jours en ligne et cinq jours sur place) ; Phase 4 : sélection des 10 meilleurs parmi les 30 par le concours d’équipe finale.

Youssouf Keita

+224 666487130