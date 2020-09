Huawei : « Seeds for the future » pour la Guinée en 2020 (invitation à postuler)

Huawei – Qui sommes-nous ?

Huawei est une des entreprises les plus innovantes et un des principaux fournisseurs de solutions de télécommunications dans le monde.

Nos trois principaux types de clients :

Les opérateurs de télécommunications qui fournissent des services Internet, haut débit, sans fil, ainsi que les services de téléphonie fixe et mobile ;

Les entreprises, organisations, institutions, gouvernements et services publics, ainsi que les industries : finances, énergie, transport et fabrication ;

Les consommateurs qui achètent nos smartphones, montres intelligentes, ordinateurs portables et autres appareils.

Qu’est-ce que le Programme « Seeds for the future » ?

Le Programme « Seeds for the future » est un projet à Responsabilité Sociale d’Entreprise chez Huawei Technologies. C’est un programme de sélection des jeunes étudiants du secteur des TIC à travers le monde pour un stage de perfectionnement.

Cette année, avec la coopération du Ministère des Postes, des Télécommunications et de L’Économie Numérique (MPTEN), du Ministère l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) et de la Fondation Orange Guinée, l’édition 2020 de « Seeds for the future » comportera 4 phases :

Phase I : Sélection de 200 étudiants issus des Institutions d’Enseignement Supérieurs(IES) guinéennes par les encadreurs de tout le pays en se basant sur leurs documents fournis selon les critères de sélection prédéfinis ;

Phase II: Sélection des 30 meilleurs étudiants par un concours préliminaire en ligne parmi les 200 étudiants;

Phase III: Formation des 30 étudiants pour une durée de dix jours(cinq jours en ligne et cinq jours sur place) ;

Phase IV: Sélection des 10 meilleurs parmi les 30 par le concours d’équipe finale.

Au cours de ce programme, les étudiants bénéficieront de:

Une visibilité sur l’histoire et des développements technologiques de Huawei à travers les différentes visites du site ;

Formations sur les TIC tels que : 5G, Cloud Computing et l’IA ;

Échanges avec les meilleurs experts ;

Découverte de la culture chinoise à travers des visites virtuelles de sites scéniques chinois ;

Acquisition de tablettes Huawei pour les 200 premières candidatures et une connexion d’un débit de réseau de 6.5G offert par la Fondation Orange Guinée durant 3 mois ;

Les 10 Meilleurs Talents TIC retenus, non seulement ils gagneront les souvenirs de Huawei mais aussi bénéficieront des possibilités de stage dans les grandes sociétés. Parmi eux, l’IES avec le plus grand nombre d’étudiants d’admis au concours dinal, sera considérée comme une Académie des TIC avec laquelle Huawei établira un partenariat de collaboration.

Qui cherchons-nous ?

Les étudiants devront répondre aux critères suivants :

Documents d’application :

Curriculum vitae

Relevé de notes (GPA)

Lettre de recommandation du Chef de département ou une vidéo personnelle de deux minutes

Critères de sélections :

Les étudiants en Sciences, Technologies en Ingénierie ou Mathématiques (STIM) du premier cycle

GPA 3.0 ou supérieur ou classement dans le top 30 %

Lettre ou vidéo montrant leur connaissance et leur appétence pour les TIC

Excellent niveau de français et d’anglais

Les étudiants ayant d’excellentes performances académiques

Remarques

Date limite du dépôt des candidatures : 30 septembre 2020 ;

Présélection initiale des candidats entreprises par chaque IES participante qui va soumettre la liste au représentants du MESRS (Représentant du MESRS : Monsieur Diakaria Diallo) ;

La sélection finale sera effectuée par le Jury dont la décision est définitive, composé des représentants du MPTEN, du MESRS, de la Fondation Orange Guinée et de Huawei ;

Aucune correspondance ne sera enregistrée une fois qu’une sélection finale aura été faite par Huawei.

Aucun engagement de la part Huawei et partenaires après l’obtention du diplôme

Comment s’inscrire ?