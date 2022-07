Humanitaire: Aïcha Cissé, Miss Casablanca lève des fonds pour soutenir les nécessiteux

La Miss Casablanca 2020, décidée d’être au service des plus démunis a, à travers son ONG « The Children Humanity » organisé dans la nuit du dimanche 3 juillet, un dîner gala dans un réceptif hôtelier de la place.

L’objectif est de collecter des fonds dont 60% seront consacrés à l’achat de kits sanitaires, scolaires, de matériels de rénovation d’écoles et de maternités dans les villages ciblés à travers la problématique « Un jour au village des enfants »

La mère d’Aïcha Cissé qui l’accompagne depuis le tout début a exprimé toute sa satisfaction de voir sa jeune fille se soucier pour les plus démunis. Elle a invité le public à la soutenir dans ses différents projets.

« C’est un grand jour pour moi, c’est une fierté pour moi de voire ma fille choisir une ONG humanitaire,…un projet qui appuie les enfants les plus vulnérables sur l’ensemble du territoire national. Pour un départ, elle a ciblé 4 préfectures dans lesquelles elle va choisir les villages à venir en aide et c’est sur les 4 régions naturelles. Vous n’êtes pas sans savoir que chaque chose, le début n’est pas facile. Donc, nous tendons la main aux personnes de bonne volonté, à l’État Guinéen pour venir en appui parce que c’est une fierté nationale et voir même internationale de voir cette jeune fille avec de grandes ambitions. Ce que nous pouvons, c’est de l’accompagner », a-t-elle lancé.

De son côté, la miss Aïcha Cissé de souligner « Aujourd’hui, les circonstances ont voulu que moi Aïcha Cissé soit l’une des héritières de cette mission en faveur des plus vulnérables. Mon sacre au rang de Miss Casablanca n’est pas pour moi une consécration personnelle mais un appel à faire de cette nouvelle notoriété, un instrument de bien être au service de ma nation qui m’a tout donné », a-t-elle déclaré avant d’ajouter : « Pour continuer dans cette action humanitaire, nos actions viseront à impacter positivement l’éducation, la santé, le développement durable et l’autonomisation des ces populations dans les plus moindres confins du pays. Cependant, ces actions ne peuvent être concrétisées sans l’apport de tous ».

Présent dans la salle, Macky Guissé a au nom de son directeur général et au nom de tout les membres de l’OGC exprimé leurs solidarités au projet de la Miss Casablanca : « Nous nous engageons à accompagner la mise en œuvre de ce projet, tout au long de son déroulement sur toute l’étendue du territoire national. Elle sait déjà que l’OGC est avec elle. C’est comme si c’est un projet de l’OGC. Nous accompagnons ce projet parce qu’il cadre bien avec les programmes ambitieux du CNRD », a rassuré Macky Guissé

Plus loin, Karifa Fofana du port autonome de Conakry a pour sa part réitéré leur soutien à Miss Aïcha Cissé durant tout le projet « Nous voulons toujours réitérer notre soutien à Miss Casablanca. Le port autonome de Conakry contribuera toujours à soutenir ses actions. Les actions qui sont prévues, nous veillerons pieusement à ce qu’elles soient exécutées »

