Humanitaire : Aïcha Cissé Miss Guinée Casablanca veut redonner le sourire aux enfants des villages reculés de Guinée

Pour donner le sourire aux enfants des villages reculés, Aïcha Cissé Miss Guinée Casablanca, diplômée en Master 2 Management des Entreprises, au Maroc a, à travers son ONG « the children humanity » animé une conférence de presse hier mercredi 15 juin 2022, dans un réceptif hôtelier de Conakry. La présidente de cette ONG qui a pour slogan « un jour au village des enfants » qui s’est fixé comme objectif, d’améliorer la qualité de vie des enfants fait part de son projet de société, qui selon elle s’étend de la scolarisation aux soins.

D’entrée de jeu, Aïcha Cissé, accompagnée de sa famille et ses collègues a, devant plusieurs responsables de plusieurs départements réitéré la main tendue devant les nouvelles autorités notamment son département de tutelle pour un accompagnement afin qu’elle puisse dit-elle, répondre aux besoins des enfants, parce que c’est raison pour laquelle elle a décidé de rentrer en Guinée après ses études.

« Je suis guinéenne et je veux aider mon pays, c’est la raison pour laquelle je suis rentrée pour accompagner le gouvernement et cette transition et accompagner les enfants de mon pays. Nous comptons accompagner des villages qui sont dans le besoin qui méritent l’accompagnement. Nous savons tous par exemple qu’il y a des villages qui n’ont même pas de table-banc. Donc c’est ce genre de village qu’allons accompagner. Et le critère de choix des villages se fera avec l’appui des élus locaux, à travers des conférences de presse avec les villageois, parce qu’en les écoutant on pourra mieux comprendre les maux dont ils souffrent », a-t-elle expliqué avant de décliner les prochaines étapes de son ONG.

« J’aimerais organiser un diner gala et lors de ce dîner, l’argent récolté lors de la vente des tickets servira à acheter des kits sanitaires et des kits scolaires. 60% des fonds récoltés lors de cette soirée de dîner gala seront utilisés pour accompagner le projet. Et lors de cette soirée, il y aura la vente aux enchères pour que les partenaires aussi puissent apporter quelque chose. Chacun peut apporter son soutien également. »

Poursuivant, le représentant du Ministère des Sports et de la Jeunesse, Mohamed Kaba, à sa prise de parole, a encouragé et invité tout un chacun à s’impliquer davantage pour le bonheur des enfants.

« Je commencerai par féliciter la Miss Casablanca pour son titre aussi de l’encourager pour son initiative, elle aurait pu s’orienter vers d’autres secteurs mais elle a choisi d’être au côté des enfants. Le village auquel il fait allusion est la Guinée. Donc nous avons besoin d’apporter nos aides, nos soutiens, nos encadrements à nos enfants qui sont aujourd’hui victimes de beaucoup de choses et ça se voit à tout moment à longueur des journées, aux abords des routes. Donc ce qui veut dire que la responsabilité est partagée, d’aucuns pensent que nous pouvons tous concomitamment veiller à apporter le soutien d’une manière ou d’une autre afin que les choses changent », dira le Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse.

Mamadou Yaya Barry