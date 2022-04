Humanitaire : Colonel Mamadi Doumbouya à travers le FONDS vole au secours de plusieurs indigents

Dans le cadre de ses actions humanitaires, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, à travers le Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FONDS) vient de voler au secours de plusieurs démunis en leur offrant des sacs de riz dans la commune de Kaloum. Ce, à quelques heures du début du mois de ramadan.

C’est la ministre de la promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, Mme Aïcha Nanette Conté qui a procédé ce vendredi 1er avril 2022, à la remise officielle de ce don en présence du Directeur général du FONDS, Lansana Diawara, de l’artiste Takana et des cadres dudit service.

Dans son intervention de circonstance, le patron du FONDS a exprimé sa gratitude à l’endroit du président de la transition et de tous les membres du gouvernement qui, selon lui, accordent une attention particulière à son service.

« Dans le cadre de la promotion et de l’accompagnement des personnes vulnérables et des indigents, il est important qu’au niveau de nos directions, chacun en ce le concerne, à travers la politique du gouvernement qui est représenté par le Ministère en charge des personnes vulnérables, qu’on se met à la tâche. C’est une première étape, et c’est tout un programme qui se poursuivra dans d’autres endroits dans les jours à venir. Chaque guinéen doit se sentir guinéen et que la répartition de la richesse soit l’affaire de tous. Et cette mobilisation sociale autour de ces valeurs là sont indéfectibles au sein de notre département et au niveau du FONDS », explique-t-il avant d’annoncer que ledit don est de 400 sacs de riz.

Représentante de la direction nationale des personnes vulnérables à ladite cérémonie, Mme Kaba Aicha Bah a remercié le chef de l’Etat pour le geste. « Comme bientôt le mois de ramadan, quand on fait ce don aux personnes porteuses d’handicaps, c’est vraiment un plus pour le ministère, mais notamment pour notre direction nationale. »

Heureux de recevoir cet accompagnement, les nombreux bénéficiaires ont remercié le président de la transition et l’ensemble des membres du gouvernement.

« Je dis grand aux donateurs et que Dieu le Tout Puissant les accompagne tous les jours. Je suis content parce que ce sac de riz me permettra d’entamer le ramadan. Merci au président Colonel et merci à Madame la ministre… »

Selon la ministre, cette remise de don est une manière d’accompagner les bénéficiaires. « C’est le mois de ramadan qui s’annonce mais également nos frères chrétiens sont aussi dans la période du mois de Carême. Donc, ce don s’inscrit dans l’appui de nos mandats pour les populations vulnérables. A travers notre direction générale du Fonds de développement social et de l’indigence, nous soutenons cet esprit et cette volonté politique de la plus haute autorité, afin de pouvoir accompagner. Mais surtout soutenir ces personnes vulnérables afin que cette période se passe dans les bonnes conditions à ces personnes vulnérables », dira-t-elle.

Poursuivant, elle fera savoir que ces actions humanitaires s’étendront au niveau des autres communes de Conakry. « Cet élan va aussi être répercuté au niveau des différentes régions du pays », a-t-elle mentionné.

Youssouf Keita