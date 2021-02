Humanitaire : Guinée Games vole au secours de la Fondation Grand P à hauteur de plus de 100 millions fg

Il s’agit de deux chèques remis à la Fondation Grand P Humanitaire ce jeudi, 3 janvier 2021, à Conakry par la société de jeu Guinée Games. 50 000 000 francs guinéens, c’est la valeur de l’un et 54 827 000 francs guinéens pour l’autre.

La cérémonie de remise s’est déroulée ce matin à la Maison de la Presse sise à Kipé, dans la Commune de Ratoma en présence des responsables des deux structures.

Le Directeur du développement de Guinée Games parle de l’objectif recherché. « Nous avons besoin qu’on s’engage dans la culture mais aussi dans l’humanitaire. Nous avons besoin aussi que nos actions soient valorisées. C’est pour cela qu’on a besoin de s’associer avec des structures professionnelles aussi avec la presse pour faire vivre ces actions. Notre métier, c’est la loterie, ce n’est pas l’humanitaire et on n’est pas professionnel dans ce domaine là. On n’est pas des experts dans ce domaine là. Donc s’associer à d’autres structures professionnelles dans ce domaine là, tout simplement pour que les fonds qu’on puisse allouer soient bien optimisés et bien utilisés », dira-t-il.

Poursuivant, il fera savoir que c’est une première pour Guinée Games de procéder à une telle manière de faire.

« C’est-à-dire nous avons eu des actions ponctuelles avec des dons qui ont été faits en directe avec des structures. L’idée, c’est que ces structures aussi doivent exister, une fondation de Grand P aussi doit exister. Donc il est important que la presse soit associée pour faire connaitre ces structures là, faire connaitre ce qu’elles font sur le terrain afin que ces fonds là soient bien utilisés. Si on ne voit pas ce que les structures font, les accompagnateurs comme nous, on se tire. Donc on préfère s’associer avec des structures professionnelles pour que les fonds bien attribués, bien distribués pour qu’on puisse avoir des projets concrets », a expliqué Xenophane Canteant.

Quant au manger de l’artiste Grand P, il s’est réjoui de ce geste de la part de Guinée Games. Selon lui, ce montant leur permettra de financer deux de leurs projets phares en perspectives. Il s’agit selon lui, de la construction d’écoles orphelinats à Forécariah et de faire des dons aux différentes écoles orphelinats de Conakry.

« Je dirai merci à la société Guinée Games pour avoir donné les moyens de réaliser certains de nos projets », a déclaré Alpha Amadou Sylla, manager de Grand P.

