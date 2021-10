Humanitaire : ‘’Kakandé Kansinback’’ offre 4 lits médicaux électriques et accessoires à l’hôpital régional de Boké

Dans le souci d’améliorer le cadre de vie des patients (malades), l’ONG Kakandé Kansinback vient d’offrir quatre (4) lits médicaux électriques et accessoires à l’hôpital régional de Boké. La cérémonie de remise de ce don s’est déroulée ce vendredi 29 octobre 2021.

C’était en présence des autorités administratives, des membres de l’ONG donatrice ainsi que des responsables et du personnel soignant de l’hôpital bénéficiaire. Au-delà du folklore, l’ONG Kakandé Kansinback a initié et piloté avec brio, les opérations de reboisement dans quartiers de la commune urbaine de Boké. Une opération fortement soutenue par l’ensemble des citoyens et chefs des quartiers ciblés.

Selon la présidente de l’ONG donatrice, cette assistance matérielle vise à améliorer les conditions sanitaires et d’hospitalisation des malades. Pour mémoire, l’ONG Kakandé Kansinback (travail) en Nalou, a pour mission de promouvoir la culture citoyenne, la protection de l’environnement, la bonne gouvernance et l’assistance humanitaire.

Hawa Camara a sollicité un appui formel de la part des autorités administratives. Pour sa part, le président du Conseil régional des organisations de la société civile de Boké, Elhadj Sékou Souaré a félicité l’ONG Kakandé Kansinback avant de solliciter auprès des nouvelles autorités du pays, un accompagnement matériel et financier de l’hôpital régional de Boké.

Le Directeur général de l’hôpital, Dr Yamoussa Youla s’est réjoui du don en ce moment où l’hôpital régional de Boké ambitionne la mise en place d’une unité de soins intensifs et de réanimation pour les personnes gravement malades, des personnes traumatisées et celles en comas.

Selon DG de l’hôpital, cette donation va fortement contribuer à l’amélioration de la qualité d’hospitalisation et de prise en charge des malades dans sa structure sanitaire.

A la cérémonie, le gouverneur de région, Colonel Sékouba Trèsor Camara a invité l’ONG à œuvrer dans la sensibilisation de leurs camarades des quartiers afin que ces derniers rejoignent le mouvement et changent de mentalité et de comportement.

La prospérité de la Guinée, rappelle le gouverneur, repose sur la participation de sa jeunesse qui doit continuer à donner de bons exemples à suivre.

Avant de quitter l’hôpital régional de Boké, le gouverneur et sa suite ont visité les services des urgences et le laboratoire.

Mamadouba Camara