Humanitaire : la fondation Soul-Bang’s s’engage à accompagner 200 enfants à travers l’album ‘’Evolution’’￼

« Un CD acheté, un enfant scolarisé », c’est le thème qui accompagne le 5e album de l’artiste Souleymane Bangoura intitulé ‘’Evolution’’. Composé de 15 titres avec un genre musical varié, l’album est disponible depuis hier vendredi 16 septembre.

À travers cet album, l’artiste compte accompagner ces 200 enfants dans leur scolarisation, éducation et réinsertion sociale, nous explique le directeur exécutif de la fondation

« Cette fois-ci, l’album est associé avec mes projets humanitaires. On a essayé de travailler sur un projet d’identification des enfants dans l’ensemble, scolarisés et non scolarisés dans la zone de Conakry. On a essayé de former une équipe d’enquêteurs qui a travaillé sur cette identification des enfants démunis. Parmi cette enquête de statistique des 200 enfants identifiés, nous avons 132 filles non scolarisées se trouvant dans les situations difficiles. Ce sont des enfants qui vendent dans la rue ; donc on essaye de catégoriser les choses pour pouvoir aider ces enfants. », a estimé l’artiste.

Cependant, cette initiative s’accentue sur la vente de l’album ‘’Évolution’’ de l’artiste afin de soutenir ces nécessiteux jusqu’au terme de leur suivi. « L’idée d’accompagnement de cet album de Soul Bangs essaie d’accompagner en parallèle ce projet humanitaire de ces 200 enfants en les accompagnant à travers la scolarisation et soutien. Ce soutien se fera à travers la vente des CD, ‘’un CD acheté, un enfant scolarisé’’. C’est dans cette optique qu’on a signé un partenariat avec les écoles pour atténuer les Prix des scolarités ainsi que les effets dans les jours à venir… », a fait savoir Soul Bangs.

Dans ce sillage, l’artiste invite tout un chacun à faire parler son cœur. «Il y a très longtemps, je m’énonçais sur la préparation de mon accord et aujourd’hui c’est la sortie de mon album qui va fêter mes 10 années de carrière et de célébration allant de 2011 à 2021. On a eu des personnes de bonne volonté dans la collaboration pour cette première sortie (Evolution) qui sera suivie d’une autre. Également, il y aura un concert du côté du stade Général Lansana Conté pour mettre en place un spectacle comme du jamais-vu comme j’ai tant rêvé. Alors j’invite tout ce public de partager ces beaux moments à nos cités comme toujours », a-t-il soutenu.

Selon le Directeur exécutif de la fondation, le coût de ces CD s’élève à 300.000fg l’unité. Cette somme servira à couvrir ces 200 d’enfants en assurance maladie et scolaire, afin de créer un cadre favorable. « Nous avons pour objectif, avec les PDG de la fondation, de créer un centre pour ces enfants qui ne peuvent plus aller à l’école pour leur rééducation et leur réinsertion », a ajouté Monsieur Tolno, directeur exécutif de la fondation.

Mayi Cissé