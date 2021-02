Humanitaire: les Jumeaux et Jumelles entendent voler au secours des démunis de la capitale

L’Association des Jumeaux et Jumelles de Guinée vole au secours des démunis à travers une collecte de fonds au cours d’un dîner de charité qui sera précédé d’une conférence de presse qu’elle organise le 26 février à Conakry, sous le thème : ”Conséquence de l’utilisation des enfants dans la mendicité” et avec pour slogan : ”Non à la professionnalisation de la mendicité”.

Selon le président de cette jeune association, Moussa Keita, les 50% des bénéfices de cette journée iront aux personnes démunies déjà répertoriées dans certains orphelinats et autres endroits où se regroupent ces personnes.

« Déjà, plusieurs orphelinats ont été ciblés et seront les premiers à bénéficier de ces dons. D’autres personnes dans les rues seront également concernées. Mais pour le moment, nous (Membres de l’association, ndlr) cherchons des fonds afin que ce que nous avons prévu soit effectivement remis aux ayants droit », promet-il, tout en ajoutant ceci : « Nous lançons un appel pressant aux personnes de bonne volonté, aux entreprises et départements ministériels, notamment celui de l’Action sociale, de nous venir en aide pour qu’à notre tour, nous puissions aider ces personnes vulnérables », plaide Moussa Keita.

Outre cette journée de charité prévue ce 26 février dans un réceptif hôtelier de la capitale en faveur des démunis, l’objectif de cette association est de contribuer, à travers la recherche des moyens les plus appropriés, à l’amélioration des conditions de vie et aussi à la valorisation de l’image des jumeaux et jumelles de Guinée. Il s’agira aussi de créer une synergie d’action entre les jumeaux et jumelles du pays afin de promouvoir la cohésion sociale, l’entraide, la bonne collaboration entre les jumeaux et jumelles de Guinée.

A noter que l’Association a mené plusieurs autres activités, dont entre autres le don à la Cité de Solidarité à Jean Paul II aux pensionnaires, la sensibilisation sur le Covid 19 dans le marché de Taouyah et son assainissement.