Humanitaire : une Ong porte assistance aux albinos

Dans la ferveur de la journée internationale de sensibilisation sur l’albinisme célébrée depuis le 13 juin 2020, l’ONG les volontaires pour lutter contre la dépigmentation et la stigmatisation de l’albinos (VOLUCOD en abrégé) a offert des kits sanitaires dans la protection contre la Covid-19, des produits pour l’hygiène corporel, des habits et vivres à la confédération nationale des Albinos de Guinée.

A l’occasion, la présidente de l’ONG VOLUCOD, Miss Summer International Halimatou Diallo s’adressant aux Albinos précise : « L’albinisme n’est pas un handicap, envoyez vos enfants à l’école pour les protéger contre la mendicité. Notre mission c’est limiter la propagation du fléau de la dépigmentation, informer, sensibiliser la couche juvénile à mettre fin à cette pratique et combattre la discrimination, la ségrégation et la stigmatisation contre les Albinos. Le combat quotidien des Albinos est celui du respect de la différence, de son droit à la dignité en tant qu’être humain. Par la même occasion, je lance un appel pressant au département des affaires sociales de venir en aide à cette couche qui est très vulnérable et marginalisée au sein de la société ; et à scolariser plus d’enfants albinos. »

Mohamed Guèye, secrétaire général et représentant du président de la confédération nationale des Albinos de Guinée dira : « C’est une immense joie pour nous de recevoir cette ONG donatrice dans notre siège. La lutte , elle est énorme, tous ceux qui viennent nous appuyer on les accueille à bras ouverts. Je m’engage que ce don sera utilisé à bon escient et nous lançons un appel à l’Etat de ne pas nous oublier, de nous assister toujours dans nos souffrances. Une fois de plus merci beaucoup. Voilà en quoi, d’autres ONGs et structures doivent emboîter à celle-ci afin de subvenir aux besoins de cette couche qui est souvent marginalisée au sein de notre société. »

Kalidou Diallo, correspondant à Coyah