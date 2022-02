Humour : la 2è édition du spectacle « Dans la tête de Lass » prévue ce 12 février

Vivre l’amour avec l’humour, c’est l’objectif visé par l’artiste slameur et humoriste Lancinet Sylla, alias « Lass » qui organise la deuxième édition de son spectacle, dénommé « Dans la tête de Lass » le 12 février 2022 à Conakry dans un réceptif hôtelier à partir de 19 heures.

L’artiste compte utiliser son talent d’humoriste pour émerveiller les amoureux. Cette annonce a été faite au cours d’une conférence de presse qu’il animée en compagnie de l’artiste Marcus du groupe Banlieuz’art et de ses partenaires financiers. Lass parle de la particularité de cette deuxieme édition par rapport à la première.

« La particularité de cette 2ème édition, c’est que c’est tout un nouveau spectacle. Nous avons d’ailleurs eu une année chargée de belles actualités. Donc nous aurons besoin de cette actualité pour pouvoir offrir au public, les tourtereaux, c’est à dire les amoureux ,sourtout les amoureux de l’humour et de l’amour pour venir rigoler en beauté. On parle de la danse, on aura également des artistes, parce que « Dans la tête de Lass », c’est aussi cet espace qui permet à d’autres artistes de pouvoir s’exprimer. Chaque année, nous créons de la nouvauté Cette année, nous serons avec le groupe Banlieuz’art. Ceux qui n’ont pas encore payé les ticket, ils n’ont qu’à le faire parce qu’il n’en reste pas beaucoup. », indique-t-il.Et d’ajouter: « Nous visons à avoir un calendrier culturel pour les amoureux parce que aujourd’hui nous avons des évènements, je dirais, qui ne sont pas dans la pérennisation et on doit les pérenniser pour avoir au moins pour tous les amoureux à l’ocasion de la Saint Valentin, un cadre idéal autour duquel ils vont passer de bons moments en amoureux mais aussi ils vont rigoler et découvrir de nouveaux talents ».

Quant à l’artiste Marcus du groupe Banlieuz’art qui va prester pendant ce spectacle, il a indiqué que Lass est un jeune comédien qu’il faut soutenir. »C’est un talent qu’il a pour nous faire rire. L’année passée, on n’était pas dans sa tête mais cette fois-ci on sera dans sa tête et donc j’espère qu’il aura assez de place dans sa tête. Et puis voilà, nous en tant que ledears d’opinion, on sera là et je réitère encore notre soutien à sa personne. Merci à tous ceux qui ont bien voulu l’accompagner et j’espère que l’édition prochaine aussi, il y aura d’autres personnes qui participeront, qui vont l’accompagner », a-t-il indiqué.

Selon l’artiste, « Dans la tête de Lass », c’est un concept évenementiel qu’il compte désormais organiser chaque année à l’occasion de la Saint Valentin, pour parler d’amour, pour faire rigoler les amoureux en toute beauté.

Christine Finda Kamano