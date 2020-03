I.S Cissé, candidat GDE: ''à Kindia, ce n'est pas une élection qu'on a organisée mais un jeu''

Candidat uninominal pour la députation à Kindia, le candidat de Guinée pour la Démocratie et l’Équilibre (GDE) a haussé le ton après ses constats menés sur le terrain.

Pour le candidat de GDE, les autorités bourrent les urnes pour le candidat du RPG Arc-en-ciel. Il pointe du doigt le chef de quartier de Sarakoléah Saidou Fofana et le gouverneur de la région administrative de Kindia, Hadja Sarangbè camara.

Ibrahima Sory Cissé accuse le chef de quartier de Sarakoléah d’avoir fait voter des gens pour le RPG arc-en-ciel.

« Ce qui se passe à Kindia aujourd’hui, c’est de la fraude, de la mascarade. Ce qui s’est passé à Kindia cette fois, depuis que Kindia a été Kindia, ça ne s’est n’est jamais passé. Nous avons couvert des élections à Kindia, nous avons observé des élections à Kindia mais cette fois ci, ce n’est pas une élection qu’on a organisée à Kindia, c’est un jeu pour permettre aux gens de faire ce qu’ils veulent. La preuve est que, j’ai surpris aujourd’hui le chef de quartier de Sarakoléah du nom de M. Fofana qui guidait d’abord les votes après qui faisait voter les gens en mon nom pour le candidat du RPG arc-en-ciel. Je suis venu m’arrêter à distance, il a fait voter une personne jusqu’à 20 personnes. Je me suis présenté à lui il a voulu dire que je suis son frère. Je lui ai dit : ‘’nous sommes en élection et on doit travailler pour le bien de Kindia. Mais ce que vous faites comme ça, c’est de la fraude et cela ne va pas dans l’intérêt de notre ville’’. C’est ainsi qu’il a voulu prendre la fuite, automatiquement je l’ai pourchassé, il était un peu rapide, je l’ai terrassé et j’ai récupéré dans sa main toutes les preuves », explique-t-il.

Poursuivant son intervention, le candidat pour un nouveau Kania charge la gouverneure de la région d’être la commanditaire de cette fraude électorale. « C’est un document qui a été servi par madame le gouverneur de Kindia. Selon nos informations, elle a donné des enveloppes de ce genre à tous les chefs de quartier de bourrer les urnes au profit du candidat du RPG arc-en-ciel. Ça s’est passé à Sarakoléah, à Condetta mosquée carreau, là-bas même c’est le pire qui se passe aujourd’hui », déplore-t-il.

Interrogé sur ces accusations portées contre lui, le chef du quartier de Sarakoléah a les a balayées d’un revers de la main.

« Cela n’engage que lui car je n’ai pas le pouvoir de faire voter une personne qui n’a pas son nom sur la liste électorale. Je n’ai ni ce droit ni cette capacité. Ces propos ne sont que de faux débats. Ma position est que je n’ai pas fait voter un citoyen qui n’a pas son nom sur la liste électorale dans mon quartier. Monsieur Cissé est venu me trouver arrêté en m’accusant que je suis en train de faire voter les gens qui n’ont pas leurs noms sur la liste. Mon bureau se trouve là-bas. Ce sont des fausses accusations contre moi. C’est ainsi que je suis sorti de la cour et il m’a suivi dehors en insultant. C’est là que quelqu’un est venu dans mon dos et a pris mon livre. Ils sont partis avec. Bref, je ne suis jamais parti là-bas dans l’intention de faire voter un citoyen à plus forte raison être là-bas avec des cartes d’électeurs pour manigancer », répond Saidou Fofana.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

