Ibn Chambas : ‘’le Covid-19 amplifie les risques d’instabilité, de troubles et de conflits en Afrique”

Les Nations-unies restent préoccupées par l’évolution de la pandémie de Covid-19 en Afrique. Lors d’une conférence de presse virtuelle mercredi dernier –à laquelle Mediaguinee a été convié-, plusieurs acteurs du système des Nations-unies ont tenu à expliquer le risque auquel est exposé le continent africain qui est relativement moins touché que le reste du monde.

Pour le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) Mohamed Ibn Chambas, la pandémie de Covid-19 menace non seulement le développement mais amplifie également les risques d’instabilité, de troubles et de conflits.

« La pandémie de Covid-19 a bouleversé le monde, son impact est multiple et complexe. L’Afrique et notre région ne sont pas épargnées. Comme l’a indiqué le Secrétaire général Antonio Guterres et je cite, “la pandémie menace non seulement le développement mais amplifie également les risques d’instabilités, de troubles et de conflits”

La commission économique des Nations- unies pour l’Afrique de l’ouest montre que cette crise entravera davantage, la capacité déjà fragile des pays de la sous-région à fournir les services de base, à créer de plan notamment pour les femmes et les jeunes et à répondre aux menaces nationales et régionales contre la paix et la sécurité », a indiqué M. Chambas, tout en soutenant qu’éviter la pandémie de Covid-19, c’est éviter l’aggravation de la situation humanitaire déjà désastreuse en Afrique.

« Il est vital d’éviter cette pandémie afin d’éviter l’aggravation de la situation humanitaire déjà désastreuse, en particulier dans le sahel et le bassin du lac tchad. La solidarité de tous les acteurs permet de trouver une solution coordonnée et efficace », a soutenu le Représentant spécial des Nations-Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.

Thierno Sadou Diallo

