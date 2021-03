Ibrahima Ahmed Barry lève l’équivoque sur l’élection d’un conseiller communal a Ratoma

Permettez moi de profiter de votre médium pour lever des doutes, la confusion et surtout éclairer la lanterne des uns et autres sur l’élection d’un certain ” Ibrahim Ahmed Barry ” au poste de conseiller communal à Ratoma. Nous avons reçu beaucoup d’appels. Je remercie d’avance la foule d’amis, d’admirateurs et d’anonymes qui ont cherché à me témoigner de la sympathie, du respect et d’affection pensant que c’était ma modeste personne qui était concernée. Alors pour éviter la confusion et l l’amalgame que cela a suscité, je tiens donc à préciser que ce n’est pas moi qui est élu, bien au contraire, parce que je n’ai postulé à rien; je n’etais pas sur une liste électorale que ce soit au compte d’un parti ou à titre d’independant… Ibrahim Ahmed barry n’a été le candidat de personne !. ..si c’était le cas, je l’aurai fait savoir solennellement et bien avant par les voix et canaux autorisés. Les gens se sont plutôt trompés d’identité… rire…. Pour recouper l info, déformation professionnelle oblige, j’ai échangé avec le Maire de Ratoma Issa Soumah, qui m’a dit que le conseiller du nom barry ibrahima ahmed élu dont il est question, fait partie de la fédération de l’ufdg de sonfonia… ce qui est de loin, différent de monsieur Ibrahim ahmed barry, le journaliste consultant que je suis et qui n’habite pas sonfonia encore moins la commune de Ratoma… je réside plutôt dans la commune de Dixinn, beaucoup le savent … l’équivoque levée…félicitations à mon homonyme de sonfonia….

Quant à nous… journaliste pour un journaliste pour toujours, nous avons choisi pour le moment de rester dans le milieu et de servir le pays avec notre modeste expertise, pas à un niveau communal…. nous faisons partie du patrimoine médiatique de ce pays …. pour avoir égayer dans l audiovisuel visuel, une frange importante de la jeune et ancienne génération. Nous voulons être et rester au-dessus de la mêlée en apportant notre expertise au plan.national.

Merci à tous et à toutes pour la soutien et bonne chance à mon homo conseiller de sonfonia….

Ibrahima Ahmed Barry, journaliste consultant, ancien directeur général de la Rtg …