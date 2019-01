Ibrahima Bangoura, UFR : ‘’le pouvoir est à notre portée. On le prendra dans un an’’

Lors de l’assemblée générale de l’union des forces républicaines (UFR) de l’ancien Premier ministre Sidya Touré, Ibrahima Bangoura a déclaré que le pouvoir est à la portée de sa formation politique. Dans un an, dit le député Bangoura qui présidait l’AG, Sidya Touré sera à Sékhoutouréya.

« Retroussez les manches et restez mobilisés jusqu’à l’installation du président Sidya Touré à Sèkhoutouréya. Car, il ne reste plus qu’un an pour qu’il devienne le président de la République. Le pouvoir est à notre portée. On le prendra ce pouvoir. Il ne nous sera pas donné », assure Ibrahima Bangoura, vice-président de l’UFR.

Issa