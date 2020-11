Ibrahima Cissé flingue Cellou Dalein : ”c’est l’éternel mauvais perdant”

Alors que les regards restent rivés sur la cour constitutionnelle qui publie demain samedi 07 novembre, les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier, au sein du camp présidentiel, on continue de tirer à boulets rouges sur Cellou Dalein Diallo, depuis qu’il s’est précipité au lendemain du vote, pour s’autoproclamer vainqueur du scrutin.

Pour Ibrahima Cissé, Directeur du service des infrastructures et équipements scolaires (SNIES) au ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, cette démarche de Cellou Dalein Diallo n’a nullement surpris, indiquant que la stratégie de celui-ci était connue par avance.

« On n’a pas besoin d’être expert en politique ou en stratégie politique pour le savoir. Cellou est venu dans cette élection, exactement pour foutre la merde. Beaucoup de cadres de la mouvance avaient compris et dénoncé sa stratégie depuis qu’il a annoncé sa candidature. Ce qu’il n’a pas fait finalement, c’est d’aller se refugier dans une ambassade », a confié au micro de Mosaiqueguinee.com.

Aux yeux de ce cadre, grand soutien du champion du RPG-AEC, l’UFDG s’est ridiculisée plus en publiant un rapport, selon lui, qui donne même vainqueur le Pr Alpha Condé.

« Le RPG l’a démontré par A+B. Ils ont sorti leur rapport qui montre que c’est l’UFDG qui a gagné. Ce rapport, malheureusement pour eux, quand tu le dissèques scientifiquement, c’est même le RPG qui sort encore gagnant. Ils sont allés de coq à l’âne. Ce qui est hallucinant, Cellou Dalein vient dire qu’à l’issue de cette élection, il sort gagnant à quelques heures seulement de la fermeture des bureaux de vote, mais à quel pourcentage ? Il ne connaissait pas. Lorsque les critiques ont commencé sur les réseaux sociaux, il sort et dit, écoutez, je sors avec 53% et j’ai les résultats, je vais les publier. Ça n’a aucun sens. Je pense que c’est l’éternel mauvais perdant », a flingué Ibrahima Cissé.

.Déplorant donc «beaucoup de carence et d’incohérence » dans les démarches et attitudes de Cellou Dalein et ses soutiens, Ibrahima Cissé, plaide pour un nouveau leadership à la tête du principal parti d’opposition en Guinée.

Source : MosaiqueGuinee