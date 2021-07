Ibrahima Diallo du FNDC sur la coopération militaire guinéo-sénégalaise : ‘’nous avons un statut de protection internationale’’

Depuis la signature d’un accord de coopération militaire et technique entre la Guinée et le Sénégal, beaucoup d’observateurs estiment que la réouverture des frontières entre les deux pays frères ne va plus tarder. Mais, il y en a qui pensent que cet accord est un mauvais signe pour les membres du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), exilés au Sénégal et qui pourraient être expulsés vers la Guinée.

Joint au téléphone, Ibrahima Diallo, chargé des opérations de cette plateforme, a balayé ces rumeurs d’un revers de la main.

« Ce n’est pas vrai. Ce n’est pas un parlement sénégalais qui a voté cela encore moins le gouvernement sénégalais. Depuis que nous sommes là, nous n’avons jamais été inquiétés ni menacés. Nous sommes tranquilles. Jamais nous ne sommes inquiétés. Ce que certaines personnes racontent là-bas, en Guinée, c’est orchestré par le gouvernement guinéen, juste pour essayer de nous intimider. Mais vous-même vous savez comment les choses fonctionnent. Nous sommes les défenseurs de la démocratie et les droits de l’homme. Du coup, nous avons un statut de protection internationale. Lorsque nous sommes arrivés, ils nous ont dit que nous sommes les bienvenus et que nous sommes chez nous. Le Sénégal, c’est le pays de la Teéanga, comme son nom l’indique. C’est un pays d’hospitalité, d’accueil, c’est un pays d’exil depuis toujours », affirme Ibrahima Diallo, chargé des opérations du FNDC.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

