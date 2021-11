Ibrahima Diallo du FNDC sur la libération ou non d’Alpha Condé: « Je crois que la question mérite d’être posée au CNRD »

En marge du compte rendu de sa tournée dans la sous-région, le front national pour la défense de la constitution (FNDC) s’est penché sur la libération ou non du président déchu, Alpha Condé et la non participation des membres du front au gouvernement de la transition.

Interpellé sur la libération ou non d’Alpha qui est détenu par la junte au pouvoir depuis le 05 septembre dernier, le responsable des opérations du FNDC a indiqué que la question mérite d’être posée au CNRD.

« Vous savez, nous FNDC, nous avons réclamé la justice. Donc pour ce qui concerne la libération d’Alpha Condé ou pas, je crois que la question mérite d’être posée au CNRD. Au moment venu si on demande au FNDC, les avocats seront là à répondre à cette question », a répondu Ibrahima Diallo.

Poursuivant, il a rappelé que depuis le début du 3ème mandat, le FNDC s’est toujours montré désintéressé d’intérêts personnels : « C’est pourquoi vous n’avez pas vu un Foniké Mengué, un Koundouno entre-autres ministres du président Alpha Condé. C’est parce qu’on croyait au combat que nous menons, la responsabilité que nous portons est tellement immense aujourd’hui que la réduire juste à la participation au gouvernement est incompréhensible ».

Par ailleurs, le responsable des opérations du FNDC a invité les guinéens à accompagner la transition : « Accompagner la transition ne signifie pas qu’on accompagne le CNRD mais on accompagne la Guinée, à la tête de laquelle se trouve le CNRD. Donc nous avons tous intérêt aujourd’hui à nous impliquer d’une manière ou d’une autre, à accompagner la transition pour quelle puisse réussir », a-t-il conclu.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08