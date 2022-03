Ibrahima Kalil Kaba: plaidoyer pour un jeune cadre humble et exemplaire

đź”´Par Ibrahima Sory CissĂ©đź”´Comme il fallait s’y attendre, l’arrestation du dernier ministre des Affaires Etrangères du Professeur Alpha CondĂ©, Ibrahima Kalil Kaba (Lilou pour les intimes), fait couler des flots d’encre et de salive en GuinĂ©e et Ă l’international. On reprocherait au fils de Hadja Saran Daraba la fuite dans la presse de l’audio de l’ancien prĂ©sident Alpha CondĂ©. Au moment oĂą ces lignes sont Ă©crites, il Ă©tait encore dĂ©tenu au Haut Commandement de la Gendarmerie. Il n’en a pas fallu davantage pour prendre d’assaut les rĂ©seaux sociaux pour s’Ă©mouvoir du sort de celui qui, jusqu’au 5 septembre 2021, Ă©tait le chef de la diplomatie guinĂ©enne.

Il faut rappeler qu’au lendemain de leur prise du pouvoir, le colonel patriote Mamadi Doumbouya et ses valeureux compagnons du CNRD ont jurĂ© de faire de la justice la boussole pour tout le monde pendant cette transition, que tous les GuinĂ©ens patriotes veulent apaisĂ©e et inclusive. Et Dieu seul sait qu’Ă ce jour tous les actes qu’ils ont eu Ă poser sont de nature Ă rĂ©tablir dans leurs droits aussi bien les particuliers que l’État. Les autoritĂ©s de la transition sont en fait des cadres proches du peuple et qui ne feront de tort Ă personne. Ce sont plutĂ´t des redresseurs de torts. Pour le cas particulier de Kalil Kaba, au regard de son statut et des qualitĂ©s humaines unanimement reconnues, il devrait bĂ©nĂ©ficier des circonstances attĂ©nuantes. Sous l’ancien rĂ©gime, dans la galaxie prĂ©sidentielle, cet universitaire formĂ© aux États-Unis, faisait partie du cercle restreint des cadres vertueux, humbles, rĂ©publicains et patriotes. C’est ce qui explique certainement ces vagues de rĂ©actions sur les rĂ©seaux sociaux et dans les mĂ©dias, notamment de la part de la jeunesse du RPG Arc-en-ciel (ancien parti au pouvoir), pour demander humblement la libĂ©ration de celui que beaucoup dĂ©crivent comme un homme sage, pondĂ©rĂ©, humain, humble, incapable de faire du mal Ă une mouche.

Il est alors Ă parier que le CNRD et son prĂ©sident en tiendront compte et continueront, sans nul doute, Ă se mettre Ă l’Ă©coute du bas peuple et Ă prendre des dĂ©cisions concourant au raffermissement du tissu social, au renforcement de l’unitĂ© nationale. Et tous les cas similaires Ă celui de Kalil Kaba devraient ĂŞtre traitĂ©s de la mĂŞme façon, sans passion et sans arrière-pensĂ©es. En agissant ainsi, c’est la GuinĂ©e, dans toute sa diversitĂ©, qui gagnera, sous le leadership Ă©clairĂ© du colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons du CNRD.

Le président Colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons du CNRD sont une chance pour la Guinée profitons-en.

Avançons et aimons-nous dans la paix

Ibrahima Sory CISSE