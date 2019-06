Ibrahima Kalil Keita siège du RPG : ‘’je demande cinq ans encore pour le président Alpha Condé’’

L’assemblée générale hebdomadaire de ce samedi 15 juin, a connu la présence de plusieurs responsables du bureau politique national dudit parti dont le préfet de Siguiri, Elhadj Ibrahima Kalil Keita.

S’exprimer à cette occasion sur le débat en cours relatif à l’adoption d’une nouvelle constitution, le préfet de Faranah dira que contrairement à bon nombre de hauts cadres de l’administration, qu’il ne veut pas prendre part à ce débat portant sur une nouvelle Constitution tant que 5 années supplémentaires ne sont pas remboursées au président Alpha Condé.

A en croire, l’opposition a manifesté durant trois ans et l’épidémie à virus Ebola aussi a sévit pendant deux ans. Par conséquent, dira-t-il, le président Alpha Condé doit avoir encore cinq années supplémentaires avant de se prononcer sur le projet d’une nouvelle Constitution.

« A propos de la constitution, je ne suis ni pour une nouvelle Constitution ni contre une nouvelle Constitution. Il y a trois groupes, mais vous ne parlez que de deux. Ceux qui soutiennent le changement de la constitution sont d’un côté, et ceux qui sont contre sont de l’autre. Des gens sont allés jusqu’à contredire Dieu parce que nous avons prié que Dieu nous donne un président de la République et la prière a été exhaussée en donnant le pouvoir à Alpha Condé. Ceux qui ne voulaient pas qu’Alpha Condé soit pouvoir, ne vont jamais accepter qu’il travaille. Ma position est très simple, nous sommes régis par la loi. Pendant les élections législatives, la loi a dit que l’arrêt de la justice est sans appel. Quand la Commission Administrative de Centralisation des Votes rend public son résultat, si vous n’êtes pas d’accord, vous faites recours au tribunal. Et quand cette dernière tranche, c’est sans appel. Alors pourquoi ils ont fait trois ans de protestation dans la rue ? Certains citoyens ont perdu des biens et d’autres ont perdu la vie. Alors qu’ils remboursent ces trois ans qu’on a perdus utilement. Ensuite, la maladie à virus Ebola aussi a fait deux ans. Donc, moi je demande cinq ans encore pour Alpha Condé. C’est-à-dire les trois années de perturbation de l’opposition et les deux ans d’Ebola. Après tout, je me prononcerai sur le débat d’un projet d’une nouvelle Constitution. Les deux ans de l’opposition et les trois ans de d’Ebola, donner ça à Alpha d’abord », dira-t-il entre autres.

Youssouf Keita