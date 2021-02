Ibrahima Khalil Kaba, ministre des AE : ‘’je ne suis pas venu régler des comptes’’

Le ministre guinéen des Affaires étrangères (AE) et des Guinéens de l’étranger Dr Ibrahima Khalil Kaba a assuré vendredi les travailleurs de son département lors d’une Assemblée générale qu’il n’est pas venu régler des comptes et qu’il évaluera tout le monde en fonction des résultats.

« Je ne suis pas venu régler des comptes, mais je vous jugerai sur la base de vos résultats », promet-il, rapporte la Cellule de Communication du département.

Poursuivant, le ministre Kaba s’est engagé à faire « respecter le principe d’alternance dans le cadre de la carrière diplomatique ».

« Mais, je voudrais que vous puissiez manifester la même joie en partant en Ambassade, qu’à votre retour au Département Central » a-t-il ajouté.

Plus loin, le patron de la diplomatie guinéenne a promis de s’investir dans la formation et la promotion des cadres guinéens pour, dit-il, « nous permettre de garantir le rayonnement de notre diplomatie et de répondre aux besoins de nos compatriotes de l’étranger ».

