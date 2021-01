Ibrahima Sory Camara de l’UFDG : ”l’avertissement de la direction nationale du parti ne m’affaiblit pas”

Suite à sa sortie médiatique contre les cadres de l’UFDG proches de Cellou Dalein Diallo, notamment Fodé Oussou Fofana, Kalémodou Yansané, Alain Touré et Aliou Condé, qu’il accuse de refuser de défendre le parti après son échec à la présidentielle du 18 octobre dernier, le communicant du parti, Ibrahima Sory Camara connu sous le nom d’Ibrahima Sory Dabondy, a reçu un avertissement de la part de la direction nationale du parti.

Joint à cet effet par Mediaguinee mercredi 13 janvier, Ibrahima Sory Dabondy a confié qu’en tant que démocrate, cette décision de la Direction nationale de l’UFDG n’affaiblit pas sa position. Avant de mettre en garde, Joachim Baba Millimono, qui a qualifié son action d’indiscipline.

« La direction nationale du parti m’a donné un avertissement. Je reste derrière cette décision. Mais cela ne m’affaiblit pas. Les remarques que j’ai faites, s’il s’agissait de les refaire, je les ferais, tout en respectant le règlement intérieur du parti. Ma sortie médiatique contre nos cadres qui entourent le président Cellou Dalein Diallo, c’était juste une manière de leur rappeler que l’heure n’était pas au silence, mais plutôt c’est de sortir défendre la position du parti et le président Cellou comme ce que l’Anad (alliée de l’UFDG) est en train de faire actuellement. Partout, dans les médias, on entend l’ANAD en train de défendre l’UFDG et son président. Mais nos cadres ont estimé que ma sortie médiatique contre eux était de les offenser, les blâmer. Non ! Ce n’était pas l’objectif visé », a expliqué Ibrahima Sory Dabondy. Il a par ailleurs rendu hommage aux cadres qui sont détenus et à tous les autres militants du parti qui sont en détention.

S’agissant de la sortie médiatique de Joachim contre lui, notre interlocuteur a haussé le ton en ces termes: « Joachim Baba Millimono qui a qualifié mon acte d’indiscipline, je lui rappelle que c’est trop à mon égard. Tout ce que je fais au sein du parti ce ne sont pas des actes d’indiscipline. Ce que je fais, c’est conformément à la démocratie. Que cela soit clair. »

Elisa Camara

