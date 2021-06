Ibrahima Sory Diallo de l’ADC-BOC : ‘’lorsqu’une personne est interpelée pour des actes, elle mérite la présomption d’innocence’’

Le président du parti ADC-BOC, Ibrahima Sory Diallo par ailleurs, député de la 9ème législature dit poser des préalables pour participer au dialogue politique et social institué en Guinée. Ces conditions sont entre autres l’accélération des jugements des détenus politiques ou leur relâchement sous condition.

Il l’a fait savoir ce jeudi, 11 juin 2021, dans l’émission “On Refait le Monde” sur Djoma Groupe. En ce qui est de sa vision, il a tenu à préciser : « Il y a des problèmes parce que lorsqu’on dit dialogue, c’est parce qu’il problème et ce problème résulte où ? Il y a eu des partis politiques ici qui ont organisé pas mal de violences pendant les élections législatives ici. Les partis politiques qui ont saboté les élections, il faut citer par là tous les partis politiques qui étaient membres du FNDC point barre ! Lorsque ces partis ont dit qu’ils ne participent pas, ils ne sont pas limités à ça. Il y a eu des violences qui ont entraîné des pertes en vie humaine et des pertes matériels. Et lorsque ces pertes se répercutent et qu’une personne est interpelée par rapport à des actes comme ça, elle doit être jugée dans les conditions normales », dit-il.

A l’en croire, « lorsqu’une personne est interpelée pour des actes, qu’elle soit coupable ou pas, elle mérite d’abord la présomption d’innocence. Dans ces conditions, elle doit être présentée devant un juge d’instruction qui va établir les faits et placer la personne sous mandat de dépôt. Et je pense que cette démarche a été respectée, mais jusqu’à présent, les gens sont sous mandat de dépôt, il n’y a pas de jugement. Nous avons dis que pour aller au dialogue, il faut non seulement accélérer le jugement des détenus », a-t-il martelé.

Mamadou Yaya Barry

