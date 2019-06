Ibrahima Traoré après la défaite contre le Nigeria : ‘’on est forcément déçus’’

L’équipe guinéenne vit un sale temps en cette coupe d’Afrique des Nations Égypte 2019. Après le match nul (2-2) contre le Madagascar le samedi dernier, les poulains de Paul Put se sont inclinés ce mercredi face aux Eagles du Nigéria (0-1).

Quelques minutes après cette fameuse rencontre, le capitaine Ibrahima Traoré a avoué sa déception chez nos confrères de Canal +

« On a refait la même erreur. Contre le Madagascar, on encaisse sur corner, premier poteau, aujourd’hui encore, on a encaissé le but sur corner. On est forcément déçus ».

Pour sa troisième sortie dans cette Can contre le Burundi le dimanche 30 juin prochain, l’attaquant guinéen garde encore l’espoir et pense que l’erreur sera cette fois-ci corrigée.

« Maintenant, on peut encore espérer, il faut cette fois tirer les leçons », a-t-il dit.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57