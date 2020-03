Ibrahima Traoré se déchaîne contre le coach Six : ‘’ ni lui ni son adjoint Kaba Diawara ne m’ont appelé’’

le sélectionneur du Syli national de Guinée le Français Didier Six a dévoilé jeudi à Conakry la liste des 23 joueurs pour la double confrontation contre le Tchad fin mars sur fond de révélations. Ibrahima Traoré, 31 ans, milieu de terrain guinéen et capitaine de l’équipe n’a pas été sélectionné. Le coach qui motivait ses choix a déclaré être en contact régulier avec Traoré. Ce que dément l’intéressé sur son compte Facebook.

« Moi je suis toujours à la disposition de l’équipe nationale. Après, il y a la liste du sélectionneur, ce n’est pas à moi de m’exprimer sur quel joueur qui est convoqué ou pas. La sélection, c’est toujours une question de critères. Si c’est l’histoire de temps de jeu, ça doit être pris en compte pour tous les joueurs. Il a sélectionné des joueurs en manque de temps de jeu pourquoi pas moi alors ? Et Mon dernier échange avec Didier Six, c’était avant le premier match amical de la Guinée en France. Depuis, on n’a plus échangé.

Dire qu’il m’a appelé avant qu’il ne donne sa liste, c’est faux. C’est un grand mensonge. je n’ai pas parlé avec lui. Après, c’est le coach, c’est lui qui choisit sa liste, qui prend des décisions. Et il faudrait qu’il assume ses décisions. C’est tout. Qu’il n’essaie pas de mentir sur des gens. Il ne m’a jamais appelé au préalable. Pourtant je pense qu’en tant que capitaine de cette équipe, y a avait la peine qu’il m’appelle, qu’on échange, même s’il ne me sélectionne pas.

Mais ni lui, ni son adjoint Kaba Diawara, personne ne m’a appelé. Kaba Diawara, on a de très bonnes relations, on s’appelait souvent. C’est vrai, c’est le sélectionneur le chef, il prend qui il veut mais il n’a pas le droit de mentir. Mais là, il ment, il ment », lâche Traoré, non content de sa non-convocation.

Mohamed Cissé