IDA-20 : Alpha Condé à Abidjan, ce jeudi

La Côte d’Ivoire accueillera, le jeudi 15 juillet 2021, à 10 h, au Sofitel – Abidjan Hôtel Ivoire, une réunion de haut niveau sur la 20e Reconstitution des Ressources de l’Association Internationale de Développement (IDA-20). Cette reconstitution soutiendra une relance forte suite à la crise engendrée par la pandémie de COVID- 19, et aidera le continent africain à poursuivre sa transformation économique.

De nombreux Chefs d’État et de Gouvernement prendront part à cette réunion de haut niveau, à savoir : Patrice Talon (Bénin), Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Sahle-Work Zewde (Éthiopie), Alpha Condé (Guinée), Umaro Sissoco Embalo (Guinée-Bissau), George Weah (Liberia), Andry Rajoelina (Madagascar), Mohamed

Ould El-Ghazouani (Mauritanie), Filipe Niusy (Mozambique), Mohamed Bazoum (Niger), Paul Kagamé (Rwanda), Macky Sall (Sénégal), Abdallah Hamdok (Soudan) et Faure Gnassingbé (Togo).

La rencontre sera marquée par une cérémonie d’ouverture avec les interventions de M. Axel van Trotsenburg, Directeur des Opérations de la Banque Mondiale, et M. Makhtar Diop, Directeur Général de la Société Financière Internationale, sur le financement de la relance économique, du capital humain et de l’emploi ; l’allocution du Président de la Commission de l’Union Africaine, M. Moussa Faki Mahamat, et le discours d’ouverture du Président Alassane Ouattara.

Les Chefs d’État et les Chefs de délégation se retrouveront ensuite pour une session à huis clos portant sur les priorités de développement, l’impact de la COVID-19, le plan de relance économique, les besoins de financement des États, le rôle de l’IDA- 20 et le partage d’expériences.

Une cérémonie de clôture, au cours de laquelle « la Déclaration d’Abidjan » sera lue, viendra mettre un terme à l’évènement.

L’Association Internationale de Développement (IDA), Institution de la Banque Mondiale qui aide les pays à revenus faibles, vise à réduire la pauvreté en accordant des prêts et des dons destinés à des programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire les inégalités et à améliorer la vie des plus démunis.

Outre les prêts concessionnels et les dons, l’IDA concède également des allègements de dette substantiels dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (Initiative PPTE) et de l’Initiative pour l’allègement de la dette multilatérale (IADM).

