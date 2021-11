Identification biométrique : le programme WURI Guinée a publié son rapport final d’évaluation sociale

Le Programme WURI Guinée a recruté un consultant national pour faire une étude d’évaluation sociale qui repose sur la communication et la participation des populations cibles ainsi que de leurs représentants.

Cette étude a pour but d’aider le Gouvernement à déterminer : (i) les principaux enjeux et risques sociaux, (ii) les impacts sociaux sur les différents groupes et Parties Prenantes concernés et particulièrement les groupes vulnérables, (iii) les besoins et priorités des principales Parties Prenantes, (iv) le point de vue des Parties Prenantes sur la conception et les mécanismes de mise en œuvre du projet, (v) le renforcement des capacités des acteurs concernés et leur participation au projet.

L’étude a été faite par M. Soriba Fofana, Sociologue, Spécialiste des questions sociales et de genre.

Ci-dessous rapport final d’évaluation social